Экоактивисты высадили под Набережными Челнами 3,5 тыс. желудей

После высадки 3,5 тыс. желудей недалеко от Набережных Челнов в обозримом будущем появится дубовая роща. Посадку экоактивисты провели около поселка Новый, сообщает в Instagram official_chelny.

В посадке приняли участие 47 активистов. Им удалось облагородить 0,7 га площади.

Участники экодвижения «Народная инициатива» использовали для этого 30 кг желудей. Их собирали специально, даже объявляли сбор.

Желуди сажать легче, нежели саженцы. Не нужен трактор, нет необходимости делать глубокие борозды. При посадке желудями отставание в развитии составляет пару лет. Дубки обычно приживаются сложнее, чем березы или хвойные. Но если закрепятся, то за счет мощной корневой системы и устойчивости к холодам и засухам дают хороший рост.

Ранее сообщалось, что экоактивисты на площади 2 га высадили 5 тыс. саженцев сосен – в пойме реки Шильна рядом с Лебяжьими озерами. Акция была организована в честь 100-летия ТАССР.

«Народная инициатива» продолжает мониторинг и восстановление высаженных саженцев.



