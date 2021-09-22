В Набережных Челнах объявили сбор желудей для будущих лесопосадок

Экологическое движение «Народная инициатива» в Набережных Челнах объявило сбор желудей для будущих лесопосадок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил председатель организации Роман Ваганов.

«Сейчас сезон, созревшие желуди сыплются с деревьев. В этом году их очень много. До наступления дождливого сезона и зимнего периода их необходимо собрать и подсушить до весны. Весной желуди используем при посадках. Опыт у нас уже есть», — отметил собеседник агентства.

Желающие могут собрать и отправить желуди экодвижению, а весной принять участие в посадках. Желуди должны быть чистые, сухие, без шляпок и повреждений. Желуди можно передать лично или направить почтой по адресу: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, 12, офис 305, РЭОД РТ «Народная инициатива».

«Места посадок в населенных пунктах будут согласованы с администрацией, местными исполкомами и советами. Посадки в лесном фонде согласуются с лесниками. В Шильнинском лесу, где растет нерукотворный вековой сосновый бор, на свободных полянах планируем заняться высадками или восстановлением саженцев. А в будущем нас есть намерение добиться придания статуса Шильнинскому лесу особой охраняемой зоны. Он расположен на границе с Набережными Челнами», — поделился планами Роман Ваганов.

Рост саженцев зависит от качества семян. «Если семена и условия их хранения хорошие, то гарантирована 100% всхожесть. Приживаемость саженцев зависит от многих факторов, благоприятности сезона, погодных условий в том числе», — сообщил председатель организации.

Ранее экоактивисты на площади 2 га высадили 5 тыс. саженцев сосен — в пойме реки Шильна рядом с Лебяжьими озерами. Акция была организована в честь 100-летия ТАССР. Сейчас «Народная инициатива» продолжает мониторинг и восстановление высаженных саженцев.