На пожаре в Русско-Немецкой Швейцарии экоактивист спас мышонка

Второй день подряд на особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкая Швейцария» в Казани пожарные и экоактивисты тушат очаги возгораний. Выгорели опушка леса и прилегающий луг, пострадали их обитатели — насекомые и мелкие грызуны. Однако жителю Казани удалось спасти одного мышонка.

«Вчера, когда мы с Маратом еще не обнаружили очагов горения в чаще леса, тушили на опушке. Прямо на меня по выгоревшей траве выбежал мышонок, явно обезумевший от пожара, и забился под бревно. Взять его было совсем несложно. Отнес в несгоревшую часть леса», — написал экоактивист Тимур Ескараев в социальных сетях.

Возгорание на территории Русско-Немецкой Швейцарии обнаружил казанец Марат Газизуллин, который приезжает сюда каждый вечер после работы для борьбы с разросшимся сорняком — борщевиком Сосновского. Он и поднял тревогу, позвонив друзьям. На помощь подоспел Тимур Ескараев. Они вдвоем тушили палы травы, носили воду в ведре из купели.

«Марат на моноколесе привез около 50 ведер воды. Потом мы обнаружили открытый огонь в лесу. Горели старые бревна, пошел верховой пал. За ночь могло бы всё сгореть, мы вызвали пожарных. Огнеборцам было очень непросто протянуть пожарные рукава через этот дремучий лес. Они не везде могли провести шланг, поэтому им пришлось тушить возгорание ведрами. Я бегал, показывал точки горения», — продолжил рассказ Ескараев.

Собеседник агентства предположил, что причиной возгораний могли стать массовые поджоги. Неизвестные не только палили пух на полянах вдоль леса, но и поджигали сухие листья в самой чаще, которая достаточно труднопроходима, отметил он.

«Поджоги пуха тут бывают регулярно на протяжении ряда лет. Но в этот раз огонь прошел глубоко в лес. Такое ощущение, что кто-то поджигал там сухие листья», — констатировал экоактивист.

Вчера в тушении пожара принимали участие три добровольца и две пожарные бригады МЧС. Однако один участок все же остался непотушенным. За ночь он разгорелся, сегодня продолжается тушение травы.

«Сегодня на место прибыла пожарная машина с помпой. Потом подъехал „КАМАЗ“, привез около 12 тонн воды. Тушение продолжается», — сообщил Тимур Ескараев с места происшествия.

Спикер заметил, что для полного взятия ситуации под контроль нужны волонтеры, которые бы прочесали лес и посмотрели, остались ли где-то еще очаги возгораний. В связи с частыми палами травы на территории ООПТ уже принято решение о создании народных патрулей и привлечении на постоянной основе поливальной машины для оперативного тушения возможных очагов возгораний в дальнейшем.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Русско-Немецкой Швейцарии планируется расширить зону охраняемой природной территории, оборудовать входные зоны и обеспечить транспортную доступность парка.

Фото: Тимур Ескараев.