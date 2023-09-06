«Экият» представит на международном фестивале премьеру с главным героем изо льда

Театр кукол «Экият» с 8 по 14 сентября примет участие в Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины 2023». 9 и 10 сентября на сцене Рязанской филармонии артисты сыграют спектакль «Авиатор» по роману Евгения Вололазкина — премьеру этого года. Всего состоится три показа, сообщили «Татар-информу» в литературном отделе театра.

Герой спектакля Иннокентий Платонов предстанет в образе ледяной куклы, который за два с лишним часа тает на глазах зрителя. Для каждого показа главного персонажа надо заново замораживать в специально купленной морозильной камере.

В спектакле заняты шесть актеров — заслуженные артисты РТ Дилюс Хузяхметов, Алсу Хайсарова и актеры театры Лариса Пасынкова, Анастасия Жукова, Ильсур Минкеев, Эмиль Ерофеев.

Фестиваль «Рязанские смотрины» — один из самых представительных и авторитетных фестивалей, который является своеобразной творческой лабораторией. В этом году фестиваль проводится в 19 раз. Участие в нем примут 18 коллективов из России, Беларуси, Казахстана, Египта и Мексики.

За пять дней на пяти сценических площадках пройдут 50 показов.

Ранее Рязанский областной театр кукол принимал участие в фестивале «Шомбай-fest», который прошел в Казани в прошлом году. Спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря» очень понравился казанским зрителям. А театр получил одну из наград в номинации за лучшую режиссёрскую работу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новом сезоне театр кукол «Экият» представит восемь премьерных спектаклей.