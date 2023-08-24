В новом сезоне театр кукол «Экият» представит восемь премьерных спектаклей

В новом театральном сезоне театр кукол «Экият» выпустит восемь премьерных спектаклей, среди которых «Камал комедияләре» (Комедии Камала), объединившего легендарные пьесы Галиасгара Камала «Первый театр» и «Банкорт», «Репка-Ряба-Колобок», «Двенадцать месяцев» и другие. Данный сезон станет юбилейным, 90-м по счету.

«На сегодняшний день в малом зале идут репетиции спектакля для взрослых „Комедии Камала“ по двум пьесам Камала „Первый театр“ и „Банкрот“. В большом зале идут репетиции нового спектакля для самых маленьких „Репка-Ряба-Колобок“», — поделилась с «Татар-информом» заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

Уже завтра, 25 августа, театр откроет сезон спектаклями «Конек-Горбунок» Петра Ершова и «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина. По сложившейся традиции перед началом спектаклей при театральной площади для посетителей театра состоится праздничная театрализованная программа.

С 20 по 24 сентября состоятся обменные гастроли с Брянским областным театром кукол. Также в сентябре театр примет участие в одном из самых престижных фестивалей — Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» (Рязань), где артисты представят постановку «Авиатор» в постановке Ильгиза Зайниева.

В октябре на VII Международном фестивале театров кукол «В гостях у «Арлекина» в Омске театр представит спектакль «Shurale: новая фантазия».

Также в юбилейном сезоне состоится V кукольная театральная лаборатория «Экият-Lab» и V Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest».