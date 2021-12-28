Экипаж «Варяга» исполнил мечту 12-летнего Андрея Мартакова побывать на борту крейсера

В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» экипаж крейсера «Варяг» Тихоокеанского флота исполнил мечту 12-летнего Андрея Мартакова из Владивостока, пожелавшего побывать на борту флагмана и поучаствовать в управлении боевым кораблем. Об этом сообщает ТАСС.

«Накануне руководящий состав Тихоокеанского флота во главе с временно исполняющим обязанности командующего флотом вице-адмиралом Сергеем Рекиш выбрали 12 конвертов, размещенных на новогодней елке, с детскими желаниями, после чего дали указания на их исполнение», — рассказали в пресс-службе флота.

Большинство детей захотели игрушки, а юный житель Владивостока написал в своем письме, что увлекается моделированием боевых кораблей и давно мечтает посетить ракетный крейсер «Варяг».

Экипаж корабля принял детей в кают-компании, где Дед Мороз подарил им новогодние подарки. Для 12-летнего Андрея провели экскурсию по судну, при этом остальные дети тоже не остались в стороне.

«На ходовом мостике Андрей попробовал себя в роли командира корабля, постоял за рулевым управлением и вышел на связь с вахтенной службой крейсера», — отметили в пресс-службе флота.

Также мальчику подарили гвардейский значок, памятную плакетку с фотографией крейсера на камне и вымпел с символикой флагмана.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин помог решить квартирный вопрос семье 14-летнего Марка из Подмосковья, который в рамках «Ёлки желаний» попросил гитару.