Экипаж Эдуарда Николаева выиграл 11-й этап ралли «Дакар»

Одиннадцатый этап Биша — Биша проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар-2022» выиграл экипаж пилота команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева. Об итогах гоночного этапа в зачете грузовиков татарстанская команда сообщает в своем Twitter’е.

Машина под управлением Эдуарда Николаева преодолела 346 километров спецучастка за 3 часа, 54 минуты и 45 секунд. На 15 секунд отстал от победителя экипаж Андрея Каргинова. Третьим к финишу пришел грузовик Дмитрия Сотникова, отставший ровно на две минуты.

Пятым добрался до конца спецучастка с отставанием от лидера этапа в 22 минуты 23 секунды экипаж Антона Шибалова. Четвертым стал Мартин Мацик-младший из Iveco, запоздавший на 8 минут 2 секунды.

Лидером генеральной классификации остается экипаж Сотникова, победившего накануне. Впрочем, Николаев сократил разрыв между своим вторым и его первым местом до 8 минут 18 секунд. Идущий третьим Шибалов отстает на один час, 4 минуты и 50 секунд, а ставший четвертым Каргинов — на один час, 41 минуту и 34 секунды.