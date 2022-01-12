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Спорт
12 января 2022  15:48

Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар»

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Десятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков остался за татарстанской командой «КАМАЗ-Мастер». Об этом сообщает ТАСС.

Экипаж Дмитрия Сотникова преодолел спецучасток длиной 375 км за 3 часа 14 минут и 15 секунд, вторым к финишу пришел другой экипаж «КАМАЗ-Мастера» — грузовик Эдуарда Николаева отстал от лидера этапа на 1 минуту и 27 секунд. На третьем месте — экипаж Андрея Каргинова (+1.49). 

Продолжительность завтрашнего спецучастка составит 346 км.

#камаз-мастер #дмитрий сотников #ралли дакар
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