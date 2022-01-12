Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар»

Десятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков остался за татарстанской командой «КАМАЗ-Мастер». Об этом сообщает ТАСС.

Экипаж Дмитрия Сотникова преодолел спецучасток длиной 375 км за 3 часа 14 минут и 15 секунд, вторым к финишу пришел другой экипаж «КАМАЗ-Мастера» — грузовик Эдуарда Николаева отстал от лидера этапа на 1 минуту и 27 секунд. На третьем месте — экипаж Андрея Каргинова (+1.49).

Продолжительность завтрашнего спецучастка составит 346 км.