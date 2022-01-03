Экипаж Андрея Каргинова выиграл второй этап «Дакара»

Второй этап ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков также остался за россиянами. Первым его преодолел экипаж пилота «КАМАЗ-мастера» Андрея Каргинова. Первый отрезок пути накануне остался за экипажем Дмитрия Сотникова, сообщает пресс-служба российской команды из Татарстана.

«История с затоплением бивуака в Аль-Артавии получила свое развитие. Сильнейший ливень, обрушившийся на этот регион Саудовской Аравии, заставил организаторов вносить изменения в маршрут. По плану второй и третий этапы „Дакара-2022“ должны были стать марафонскими, то есть обслуживание техники на бивуаке в понедельник экипажи и райдеры должны были вести своими силами без сторонней помощи. Теперь же было принято решение о новом статусе двух этапов: спецучастки пройдут по обычным правилам», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе команды.

Длина спецучастка составила 338 километров. На его преодоление у экипажа-победителя ушло 3 часа 52 минуты 7 секунд, у финишировавшего вторым Сотникова — на 38 секунд больше, у Эдуарда Николаева — еще одного представителя «КАМАЗа» — на 2 минуты 14 секунд.

В общем зачете гонки, проходящей в Саудовской Аравии, лидирует экипаж Сотникова, следом расположились Николаев, лидер второго этапа Каргинов, а затем Антон Шибалов, финишировавший сегодня на четвертом месте.