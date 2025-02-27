Екатеринбургу больше надо было или «Ак Барс» все еще в кризисе. Куда делся креатив Казани

«Автомобилист» вчера прощался со своим стареньким стадионом перед переездом на современную «УГМК-Арену». В таких случаях говорят: «сопернику больше надо было». Однако при разборе игры становится понятно, что все проблемы «Ак Барса» - систематические и никак от важности момента для соперника не зависят. «ТИ-Спорт» разбирается в нюансах.





Фото: hc-avto.ru

«Автомобилист» победно попрощался со старым стадионом и едет на современную «УГКМ-Арену».

Любопытно, что именно в матче с казанцами (2:1) «Автомобилист» прощался со своей старенькой ареной КРК «Уралец», которая уже давно морально устарела, как бы там ни обновляли внутренние убранства, меняя видеокуб или надстраивая верхние места над основными трибунами.

Событие весьма символичное на фоне все громче звучащих разговоров о необходимости и «Ак Барсу» обзавестись своей новой ледовой ареной. Показательно, что Екатеринбург, а также Новосибирск и Нижний Новгород по праву конкурируют с Казанью за статус третьего города страны. И, что важно отметить, во всех этих «миллионниках» как раз либо появилась, либо будет введена новенькая ледовая арена уже в ближайшее время.

Вот и «Автомобилист» накануне красиво завершил выступление на стареньком стадионе, чтобы перебраться на 12-тысячную двухъярусную «УГМК-Арену». Маркетологи «Автомобилиста» подгадали с последним матчем на устаревшем стадионе удачно – это был 1000-й матч «автомобилистов» в КХЛ. Ну и итоговая победа в таком историческом поединке – это «маст хэв» для подобных событий. Она для «Авто» и случилась.

Фото: ak-bars.ru

Куда девался креатив «Ак Барса»?

Итоговое поражение казанцев катастрофой называть не станем. В таких случаях говорят – сопернику нужнее было. А вот что действительно тревожно, так это тенденция к потере креатива в атаке «Ак Барса»

Вот уже семь (!) матчей «Ак Барс» не может забросить больше двух шайб в основное время. Последний раз команда Анвара Гатиятулина забивала больше как раз в противостоянии с «Автомобилистом» у себя дома 6 февраля (4:1). С тех пор казанцы забросили только одну «Торпедо», ни одной – «Салавату Юлаеву», две – «Авангарду», столько же «Нефтехимику» в гостях и дома (третью в овертайме) и по одной «Ладе» и «Автомобилисту».

На секундочку, это та команда, которая еще меньше месяца назад забрасывала 8 шайб в ворота СКА на его льду. Куда девался творческий подход к реализации моментов нападающих «Ак Барса» - вопрос без ответа. Сами моменты в принципе создаются.

Показательный момент вчера случился в третьем периоде, кода за 4 минуты игры в формате 5 на 4 казанцы не организовали у ворот Аликина вообще ничего. Екатеринбуржцы сыграли плотно и грамотно перекрыли все попытки «Ак Барса» спастись. Надо признать честно – ничего сверхъестественногои не предложила и команда Анвара Гатиятулина.

Что уж и говорить, если единственную шайбу казанцев в этой игре забросил 19-летний лимитчик, играющий в четвертом звене. Мы уже писали в недавнем материале, что голевая «засуха» с десяток матчей длится у Александра Барабанова, перестал забрасывать Кирилл Семенов. Но теперь пропали с радаров и Артем Галимов с Дмитрием Яшкиным.

Первая шайба Замалтдинова. Дальше – больше?

Такого отношения, какое получил Радэль Замалтдинов от нынешнего тренерского штаба «Ак Барса», любой лимитчик в КХЛ мог бы только пожелать. С начала сезона форвард «Барса» из раза в раз получал место тринадцатого нападающего, а в один момент стал появляться и в четвертом звене.

Восемнадцать матчей получил доморощенный воспитанник в первый заход в основной состав «Ак Барса». Желания у нападающего хватало – он постоянно лез на пятак, однажды даже ввязался в драку, но на результативных действиях его старания практически никак не сказывались – только одна результативная передача.

В конце января терпению тренерского штаба тоже пришел конец и Радэлю пришлось сконцентрироваться на играх на уровне ВХЛ, где с результативностью у него как раз все в порядке. Это сработало. После того как молодой нападающий вновь появился на льду в матче с «Нефтехимиком» (2:3), Анвар Гатиятулин остался доволен тем, как хоккеист воспринял эту санкционную меру.

«Хорошо сыграл, делал то, что требовалось. Он правильно воспринял непопадание в состав, терпеливо ждал. Сегодня вышел и показал, что ожидалось. Дальше будем смотреть. Возможно, в следующем матче появится Илья Сафонов, где-то будут перестановки в тройках, подумаем и по бригадам большинства», – говорил наставник «Ак Барса».

Фото: hc-avto.ru

Радэль действительно стал действовать на льду злее. Моментов у него достаточно и в первой половине сезона, но не хватало хладнокровия. Сейчас он стал действовать еще активнее, и вчера наконец-то прорвало.

Впрочем, нужно признать – гол целиком для Радэля создал Никита Дыняк. Он на скорости закатился в чужую зону, отдал на Радэля, получил шайбу обратно и закатился за ворота, оттянув на себя двух игроков. Замалтдинов остался на свободном льду, после чего Никита отдал шайбу назад молодому форварду. Тому осталось расстрелять ворота Аликина.

«Получился хороший выход из своей зоны, а дальше все вышло как-то интуитивно. Не стал бросать, думал сохранить и уйти в позиционную атаку, но Радэль классно открылся, получил пас и сделал гол. Все звено сыграло правильно, поэтому и забили», - рассказывал после игры Дыняк.

Извечный вопрос: что делать с вратарями?

Сложно припомнить матчи «Ак Барса», когда не приходилось бы поднимать вратарский вопрос. За месяц до начала Кубка Гагарина вновь приходится констатировать, что уверенности в последнем рубеже команды ни у кого нет.

Первую пропущенную в ворота «Ак Барса» назвать неберущейся трудно. Ник Эберт подхватил шайбу у правого борта и от синей линии, и просто сделал наброс в сторону ворот. Однако шайба плавно пролетела над всеми и приземлилась в угол ворот Тимура Билялова. Да, обзор был закрыт трафиком, но сколько уже по сезону было таких оговорок при пропущенных Тимуром? Не слишком ли часто?

Тренерский штаб под конец регулярки решил-таки отказаться от «политики равноправия» вратарей, когда чередовал их от матча к матчу, и сконцентрировался на фигуре Билялова. Вчера была уже пятая его игра подряд в старте.

«В сезоне мы шли тандемом, сейчас пришло время посмотреть ребят на длинной дистанции. Поэтому прошедшие матчи играл Тимур. Мы разберем матч, посмотрим физическое состояние и примем решение, кто будет играть следующий матч», - рассуждал после игры с «Ладой» Анвар Гатиятулин.

Выбор как минимум спорный. Ведь Тимур вновь получил статус «первого номера» несмотря на тот факт, что именно Амир Мифтахов в целом по сезону выглядел предпочтительнее.

Фото: hc-avto.ru

Очевидно, что не прошла бесследно катастрофическая ошибка Мифтахова в матче с «Торпедо», когда он выдал шайбу точно на клюшку сопернику – бывшему «Барсу» Евгению Свечникову. Действительно ли этот курьез оказался фатальным для Амира? Все-таки глупые ошибки в нынешнем сезона нахватали оба голкипера. Похоже, тяжелый контракт порой оказывается важнее на чаше весов при выборе «первого номера».

Достаточно поднять простейшую статистику, чтобы убедиться, что выбор по цифрам выглядит не слишком логично: 93.1% отраженных бросков у Мифтахова, и коэффициент надежности 2.08 пропущенных шайбы в среднем за матч в нынешнем сезоне у Тимура Билялова 92.4% отраженных, 2.27 пропущенные шайбы за игру.

Впрочем, считать Мифтахова спасителем тоже смысла не видим. Стабильности не хватает по сезону и Амиру. Кого бы Гатиятулин и Георгий Гелашвили ни выбрали – вопросы все-равно будут возникать. Посему в очередной раз вынуждены констатировать, что вратарская линия «Ак Барса» остается ахиллесовой пятой этой команды. В впереди плей-офф.

Фото на анонсе материала: hc-avto.ru