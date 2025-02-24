Барабанов и Семенов перестали забивать. В чем причина спада лидеров «Ак Барса»?

Два ведущих российских форварда «Ак Барса» Александр Барабанов и Кирилл Семенов неожиданно «зачехлили» свои пушки. У первого уже девять игр без голов, у второго – шесть. «ТИ-Спорт» разбирается в причинах «сухого» кризиса лидеров казанцев.





Фото: ak-bars.ru

Барабанов в феврале не забрасывает вообще. В чем дело?

С учетом вчерашнего поединка с тольяттинцами «черная» серия Александра Барабанова без набранных очков длится вот уже семь матчей. Причем, серия без результативных баллов для одного из главных лидеров «Ак Барса» началась еще до пресловутого Матча Звезд, на который сегодня принято ссылаться, как на точку отсчета и главную причину спада «Ак Барса». Таким образом, последний раз он набирал очки аж 4 февраля в Санкт-Петербурге, когда «Ак Барс» разнес СКА со счетом 8:3 в Питере.

Не забивал Барабанов и того больше – последняя его заброшенная шайба датирована вообще 31 января, когда он в гостевом матче забил той же тольяттинской «Ладе». Таким образом, «засуха» Александра Барабанова составляет уже девять матчей или 587 минут и 31 секунду.

При этом совсем нельзя сказать, что форвард потух. Он много двигается на льду – во время розыгрыша большинства соперник за его движениями просто не поспевает. Александр раздает классные диагональные передачи, порой с рискованной подкидкой через две клюшки соперника. И что важно – почти все они доходят до адресата. Но вот с личной статистикой разладилось.

Тут важно понимать, что разладилась игра у «Ак Барса» в атаке в целом. Теми же самыми классными передачами от Барабанова раньше пользовались его партнеры – и Дмитрий Яшкин, и Егор Коршков, и конечно Артем Галимов. Теперь же если Яшкин и Галимов и забрасывают, то как правило за счет ошибок соперника и своих личных усилий.

Кирилл Семенов не забрасывал с начала февраля, но по-прежнему снабжает партнеров

Сухая серия Кирилла Семенова не такая продолжительная, как у Барабанова, но тоже вызывает тревогу. Центрфорвард разразился набранными очками в том же матче с «Автомобилистом» в начале февраля – у него тогда было 3 очка: одна шайба и две передачи. С тех пор Кирилл не забивал.

В следующем матче, обернувшимся началом кризиса, «Ак Барса» - с «Торпедо» (1:5) Семенов отметился результативной передачей для Яшкина под гол престижа. А также отдавал на гол Ника Петана в проигранной игре с «Нефтехимиком» в Нижнекамске (2:3).

Фото: ak-bars.ru

После этого Кирилл замолчал. Понятно, что забрасывать в каждом матче – не единственная задача центрального нападающего. Семенов отлично справляется со своей миссией связующего в звене и периодически выдает отличные передачи, выводя на чистые голы партнеров. Даже Петан после травмы успел отметиться именно благодаря «Железному Сэму». 94 номер классно начал атаку от своих ворот, прокатился через всю площадку, попутно обойдя на скорости двух соперников, и на синей линии отдал канадцу, который уже решил момент.

Эффектный эпизод. Однако и отсутствие шайб в течение уже шести встреч (351 минуты 55 секунд) тоже начинает настораживать.

После прошлого домашнего матча с «Нефтехимиком» корреспондент «ТИ-Спорта» задал главному тренеру «Ак Барса» Анвару Гатиятулину вопрос, что происходит с этими двумя лидерами команды, и есть ли в команде диалог, чтобы понять психологическую составляющую нападающих.

«Да, конечно. Мы много разговариваем, и индивидуально, и в пятерках. Мы просим не зацикливаться на этом. Да, иногда не идет, но хорошие отрезки в игре всегда есть. Мне задавали недавно вопрос про Эрика О’Делла, я говорил, что со временем очки придут, и вот он забил», – отвечал Гатиятулин.

Проблемы лидеров – следствие общей потери уверенности команды

Очевидно, что игра казанской команды в целом расстроилась в феврале, так что вопросы не должны касаться исключительно лидеров. Но именно эти хоккеисты, как правило, добирали важные очки, которые и помогали вытаскивать игры «на тоненького». Отсюда и общие проблемы с результативностью казанской команды.

На вопрос «ТИ-Спорта» Анвару Гатиятулину, нет ли опасений, что у команды в целом просадка в физическом плане, он не стал подтверждать или отрицать.

«Трудно весь сезон пройти на одном уровне. Иногда есть моменты, которые вызывают вопросы, мы об этом говорим с игроками. Повторюсь – это тоже процесс, и такие ситуации нас закаляют».

Фото: ak-bars.ru

Уже после вчерашнего матча журналисты обратили внимание, что команда в принципе не может забросить больше двух шайб.

«Возможно, не хватает хладнокровия, потому что моменты есть, и неплохие. Но сегодня были изменения в сочетаниях, нужно время, чтобы сыграться», - объяснил Гатиятулин.

Что важно, на фоне некоторой сдачи позиций Барабанова и частично Семенова в ростере «Ак Барса» имеются хоккеисты, готовые пусть и не полноценно, подстраховать и взять на себя часть их обязанностей. Продолжает наколачивать свои очки Артем Галимов, который прет не смотря ни на какие спады. Вчера он добил «тридцатку» в графе «голы» в нынешнем сезоне. Сейчас у нападающего уже 52 (30+22) очка в 58 матчах сезона.

Алексей Пустозеров после обмена в «Ак Барс» выглядит прилично, и что самое важное – виден задел для дальнейшего роста. Вчера он выдал шикарную передачу на гол Семена Кошелева, и теперь у Алексея 6 (3+3) очков. Он уже получил свое место в большинстве. Теперь важно, чтобы вернулись и лидеры – до плей-офф всего 10 игр.