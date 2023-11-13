Екатерина Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров и коучей на мошенничество

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в управление МВД России по Москве с просьбой проверить известных блогеров, которые могут работать по той же мошеннической схеме, что и задержанный Аяз Шабутдинов. Информация об этом появилась в Telegram-канале Мизулиной.

Как указано в сообщении, следует организовать проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как: Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие.

«Полагаем, что они могут действовать по схожему с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническому сценарию», – отмечает Мизулина.

Фото: t.me/ekaterina_mizulina

Ранее мы писали, что блогера-миллионника Аяза Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Как сообщают СМИ, самые дорогие курсы Шабутдинова, которые предусматривают личное сопровождение, стоят 5 млн рублей.

Франшиза его компании стоит от 250 тыс рублей, а официальная прибыль организаций, в которых он числится учредителем, за 2021 год составила более 430 млн рублей.