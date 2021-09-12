Эйсмонт заявила о максимальной результативности встречи Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла максимально результативно. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Россия 1».

«Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, Президент (Александр Лукашенко — прим. Т-и) назвал это прорывом, действительно максимально результативной», — заметила Наталья Эйсмонт.

По итогам состоявшейся в Московском Кремле 9 сентября встречи Путина и Лукашенко были согласованы 28 интеграционных программ двух государств. На следующий день главы правительств РФ и РБ одобрили эти документы на заседании Совмина Союзного государства, прошедшем в Минске.

При этом в ходе переговоров руководителей двух стран не обсуждались некоторые чувствительные вопросы, включая признание Беларусью Крыма в качестве российской территории, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».