Егоров: Пока не выстроена рабочая система обращения со строительными отходами

В России до сих пор не выстроена прозрачная и рабочая система обращения со строительными отходами. Об этом заявил в интервью «Татар-информу» председатель Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

«Мы считаем, что эти полномочия должны быть у регионов. Много вопросов по созданию и содержанию площадок. Здесь мнения разные, но наша точка зрения — инфраструктурой должен владеть региональный оператор. Нет единых подходов к обращению с растительными отходами — пока этот пробел восполняется судебной практикой», — рассказал депутат.

Егоров отметил, что парламентарии свои предложения, в том числе консолидированные с другими регионами Приволжского округа, еще в 2022 году направили в федеральные органы власти. «По ряду позиций, в частности, по строительным отходам, нашли также понимание», — сообщил он.

При этом спикер заметил, что законодательный процесс — довольно длительная вещь и что введение унифицированных требований или же определение каких-то особенностей для отдельных территорий требует колоссальной работы и времени.

Депутат уточнил, что система обращения с отходами действует на территории России с 2019 года. Парламент республики приступил к изучению этих вопросов еще в конце 2020 года. Тогда была образована межведомственная рабочая группа, которая на протяжении двух лет занималась исследованием отрасли.

По словам Егорова, депутаты изучали практику организации работы с отходами в других субъектах РФ. Такой мониторинг позволил выявить типовые для регионов проблемы в регулировании отрасли, заключил он.

Подробнее о работе депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва читайте в интервью Андрей Егоров: В парламент надо идти работать, а не за значком депутата.