«Его работа – защищать Родину, других вариантов нет»: жена о бойце СВО из Казани

«Только не проси меня уволиться с работы»

Младший сержант из Казани Марат с позывным Рахмат участвует в СВО с первых дней. Сейчас он тоже находится на передовой. Он – водитель БТР и на своей машине эвакуирует раненых с поля боя и возит бойцов под обстрелами. Дома его ждут жена и двое сыновей.

Марат награжден медалью «За ратную доблесть», за участие в боевых действиях в Сирии, а также медалью Жукова во время СВО.

«Вместе мы с 2013 года. Мы поженились через два года после знакомства, в следующем году отметим десять лет со дня свадьбы. У нас два сына – восьми и четырех лет», – рассказывает супруга бойца Гульнара.

Старший сын Марата и Гульнары учится в школе, занимается карате, робототехникой, шахматами и плаванием.

«Спасибо маме, помогает мне. Одна я бы ничего не успевала. Когда мужа нет рядом, сложно одной с двумя детьми справляться со всеми домашними делами», – поделилась она.

Гульнара рассказала, что погоны муж носит уже 22 года.

«В 2002 году Марат был призван в армию, отслужил два года и подписал контракт. Еще во время срочной службы в армии он участвовал во второй чеченской компании. Тогда он и понял, что должен защищать Родину несмотря ни на что. С тех пор он живет этим. Когда мы познакомились, он сразу сказал: “Только не проси меня уволиться с работы”. Конечно, я не хотела брать на себя такую ответственность, чтобы он потом винил меня в том, что из-за меня ему пришлось отказаться от своего призвания. Поэтому против его службы никогда ничего не говорю. В принципе, я с детства мечтала выйти замуж за военного. Не знаю почему, наверное, мне нравилась красивая форма и хотелось, чтобы мои дети гордились своим отцом. Так и вышло», – поделилась она.

«Мы не знали, где он, жив ли вообще. Когда он позвонил, у него дрожал голос»

Марат часто бывает в командировках, он возвращался много раз в Чечню, был в Сирии.

«После Сирии началась СВО, и он сразу отправился туда. Говорить о том, что там происходит, не принято, да он особо и не любит рассказывать об этом. Поэтому я знаю мало. Говорил только, что был на разных направлениях, в том числе в Лисичанске. Сейчас служит в Луганской области», – рассказывает жена бойца.

Она рассказывает, что особенно тяжело было в первый месяц проведения СВО – жить приходилось в безызвестности, так как никакой связи с мужем не было.

«Мы не знали, где он, жив ли он вообще. Первый звонок от него был 21 марта. У него дрожал голос. Тогда я была в магазине. Я не помню, как вышла, как дошла до машины. Ему дали всего минуту для разговора. Пока он дозвонился, пока я взяла трубку, уже прошло время – мы поговорили всего несколько секунд. Он сказал: “Матурым, у меня все хорошо, как у вас дела?” Я успела сказать, что у нас все хорошо, передала, чтобы берег себя, и связь оборвалась. Разговор был короткий, но я хотя бы узнала, что он жив и здоров. Мне сразу стало легче», – вспоминает она.

«Он потерял там своих товарищей, очень тяжело это переживал»

Гульнара рассказывает, что военным на освобожденных территориях часто помогают мирные жители, у них никогда не было с ними конфликтов. Друг другу они помогают продуктами и всегда идут навстречу.

«Они часто заселяются в брошенные дома для прикрытия, для них всегда было святым правилом не трогать вещи хозяев квартиры. Но иногда бывало, что они заходили в дома, а там все вверх дном перевернуто, даже в подвале. Неизвестно кто это делал, за руку не ловили. Мародерство, к сожалению, всегда и везде встречается», – отметила жена бойца.

После возвращения из первой поездки Марат много молчал и редко заводил разговоры, вспоминает Гульнара.

«Он был каким-то замкнутым. Я старалась его не беспокоить расспросами. Со временем он начал раскрываться, общаться с нами. Марат привыкал к мирной жизни после девяти месяцев на фронте. Он потерял там своих товарищей, очень тяжело это переживал, и это оставило свой отпечаток. Первое время мы постоянно ездили по кладбищам в разные районы Татарстана. Его мечта – съездить в Дагестан, где похоронен его командир. Надеюсь, она осуществится», – говорит жена бойца.

Ранения были, но о них Гульнара узнала только когда увидела шрамы на теле мужа. Оказывается, Марат даже не обращался в госпиталь. Сказал: «Кто будет БТРом управлять, если я уйду?»

«Водителей БТР там не хватает, а на “КАМАЗах” и “Уралах” опасно передвигаться бывает. Поэтому он там незаменим. Не раз он эвакуировал раненых на своем БТРе. Он рассказывал, как еще в первую командировку случился сильный обстрел. Их отряд был разделен на две группы и распределен по разным локациям. Они поняли, что у другой группы что-то произошло, рванули к ребятам. Он говорит: “У меня машина аж летела”. Оказалось, что их подорвали. Они начали эвакуировать раненых», – поделилась она.

«Готовы отдать последнее, лишь бы помочь нашим бойцам»

Гульнара с другими женами сослуживцев мужа организовала гуманитарное движение «26 калибр». Вместе они проводят «уроки мужества» в школах, садиках, рассказывают детям о своих героях и их патриотизме. Также они собирают гуманитарную помощь.

Жена бойца участвует в добровольческом движении «Желаем мирного неба». Там она в качестве автоволонтера – ездит по адресам, забирает гуманитарную помощь от населения.

«Люди пишут, что хотят помочь, но сами приехать не могу. Это в основном пожилые люди или те, у кого нет своего транспорта. Они оставляют заявку, и я приезжаю. Они готовы отдать последнее, лишь бы помочь нашим бойцам. Часто они передают заготовки, соленья, варенья – наши военные очень рады таким подаркам, ведь домашняя еда для человека, который находится в окопе, это не просто способ утолить голод, но и весточки с родной земли, напоминание о доме», – поделилась Гульнара.

Она рассказывает, что ее бабушка тоже каждый месяц со своей пенсии выделяет сумму. По-другому не может, очень хочет быть причастной, говорит жена бойца.

«Младший сын понимает, что у папы особенная работа, но еще не осознает всех тягот войны»

Собирает она и посылки для мужа.

«Дети каждый раз подключаются, пишут папе записки, рисуют открытки. Младший сын понимает, что у папы особенная работа, но еще не осознает всех тягот войны, а старший постоянно рассказывает всем, что папа – герой, что он защищает Родину. Он говорит, что папе не страшно там, что он ничего не боится. Понятно, что страшно бывает всем, но ребенок думает, что папа у него как кремень», – поделилась жена бойца.

Мальчишки любят приходить к папе на работу. В день открытых дверей им даже разрешили полазить по его БТРу. Это было счастье для детей, вспоминает Гульнара.

«Старший сын мечтает стать то полицейским, то военным. Видимо, у нас будет династия», – смеется она.

Встреча папы из командировки всегда особенное событие для семьи – настоящий праздник, который по размаху шире даже Нового года.

«Мы очень трепетно готовимся к этому дню. У нас есть традиция: к его приезду я всегда готовлю солянку, а его мама – манты. Всегда приезжают его родные, дети надувают шары, готовят рисунки. Мы достаем флаги России и Татарстана. Готовятся все – и взрослые, и дети. Уже целая традиция образовалась по этому случаю», – поделилась Гульнара.

«Речи об увольнении у нас даже не заходит – тяжело, но другого выбора у нас нет»

Но как бы ни радостно было встречать своего героя семье, всегда наступает час разлуки.

«Провожать очень сложно. И к этому невозможно привыкнуть – каждый раз тяжело. Я ведь понимаю, что там он рискует жизнью. Каждый раз я провожаю его с молитвами, прошу Господа, чтобы он вернулся живым и невредимым. Рано утром он уезжает в часть, поэтому проводы мы устраиваем вечером накануне. Также собираемся с родными за столом», – рассказала Гульнара.

Но как дала слово в первые дни знакомства не отговаривать мужа от службы, так и держит это обещание до сих пор, даже в такое сложное время.

«У нас не раз заходили разговоры о том, почему он там. Он говорит, если бы не мы, то напали бы на нас. И неизвестно, как бы разворачивались события, если бы мы первыми не отреагировали. Поэтому речи об увольнении у нас даже не заходит. Да, тяжело всем, но другого выбора у нас нет», – подытожила супруга бойца.

Фотографии из личного архива семьи бойца