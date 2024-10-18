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Египетский экономист указал на значимость саммита БРИКС в Казани
Саммит БРИКС в Казани важен с точки зрения поиска путей выхода из неолиберальной системы, которая навязывает свои методы с целью удержания собственного господства на планете. Такое мнение выразил египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
«Саммит БРИКС в Казани является самым важным для Глобального Юга. Народы Азии, Африки и Латинской Америки рассчитывают на него, чтобы был найден выход из нынешней несправедливой неолиберальной системы», – считает Мустафа, его слова приводит РИА Новости.
По мнению спикера, предстоящий саммит крайне важен по экономическим, политическим, стратегическим и социальным аспектам.
Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября.
Ранее сообщалось, что доля стран БРИКС в мировой торговле выросла почти в 1,5 раза с момента основания объединения в 2006 году.
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