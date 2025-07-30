Ефрейтор Валеев из Лениногорского района РТ награжден медалью Александра Суворова

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Первая рота первого батальона 72-й мотострелковой бригады стала для ефрейтора Рустема Валеева из Лениногорского района РТ не просто подразделением – она стала семьей, а бойцы в окопах – братьями.

Он подписал контракт 8 октября 2023 года. На передовой получил позывной Старый. Уже тогда 49-летний житель деревни Аккуль понимал: идет не на работу – идет защищать. Через два месяца был уже на штурме.

«Первое ранение получил под Андреевкой. Ночью 7 декабря пошли на штурм. Оказалось, хохлы «вели» нас «птичками с тепловизорами», потом просто разбомбили. Слава Богу, всех нас просто «трехсотило» – все остались живы. Я был ранен в обе ноги и в руку «навылет», левую сторону заклинило», – вспоминает Рустем.

До сих пор в его ноге – осколок, глубоко засевший. Врачи не рискуют его удалять.

В тот день он не только выжил – он не оставил никого. Пока сам хромал к краю выжженной лесополосы, других бойцов вытаскивали его товарищи. Один из них – Швед, именно он помог Рустему дойти до полевого госпиталя.

«В госпитале предложили удалить осколок. Но пришлось бы остаться еще на полторы недели. А я не хотел – нужно было возвращаться к своим», – говорит боец.

Так он – еще с неразработанной рукой, с травмами – через 20 дней вернулся на передовую. Подтягивался, лежа на койке, разрабатывал кисть с эспандером.

«Мужики удивлялись: «Ты настырный», – усмехается Рустем.

В первом бою у каждого случается момент, когда ад поднимается с земли.

«Был с нами парень, клялся, что в Бога не верит. Когда началась бомбежка, он громче всех молился! – говорит Рустем. – Меня тогда еще и контузило. Несмотря на оглушение, я слышал, как он шептал молитвы. Мы потом долго подшучивали над его внезапной «верой».

Те дни научили не бояться боли, но показали цену жизни. Именно тогда Рустем понял: главное – рядом. Напарник «Грек» стал первым боевым другом, научил военным хитростям, делил еду, воду.

«Такое братство необходимо. Без него ты просто не справишься», – говорит Рустем.

21 марта 2024 года под Клещеевкой блиндаж, где прятались Рустем и боец с позывным Турист, настигла мина, сброшенная дроном-камикадзе.

«Я подавал рюкзаки, «броники», чтобы закрыть вход. Вдруг – взрыв, нас отбросило вглубь. Я упал, сверху – Турист. Жуткая боль в голове, кровь, вкус стали во рту. Турист погиб. Мне тогда помог Швед, снова он. Наложил жгут, перевязал, вытащил. А я все тряс Туриста за плечо, не верил, что мертв. Ему было всего 24 года…» – сказал дрожащим голосом Рустем.

С тяжелым ранением головы он остался в сознании. Утром его вывезли с передовой.

«Балу, 22 года. Он тащил меня почти 4 км до «нулевки». Меня пристегнули к нему ремнями – он нес и меня, и мой автомат. Спас. Я не знаю, как его зовут, не успел спросить. Но я молюсь за него каждый день. И моя мама молится – Марьям Мухаметзяновна, ей скоро 90 лет», – рассказал он.

Позже Рустему сделали трепанацию, вставили титановую пластину. В этот период боец лежал и в госпиталях, и летал на восстановление в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Луганск. На его голове остались следы от операции. В июле 2024 года его окончательно признали непригодным к службе.

«Если бы не это ранение, я бы и дальше «давил» этих проклятых хохлов», – говорит Рустем.

В общей сложности он отслужил в зоне СВО 1 год и 3 месяца. После ранения он получил выплаты, на которые сестра купила ему квартиру в Лениногорске.

«Сейчас баню поставил в деревне у мамы. Поеду дрова колоть. Она у меня старенькая…» – поделился Рустем.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Впереди – санаторий в Саратовской области. А потом есть мысли создать свою семью.

«Солдат, если ты читаешь эти строки, знай: я благодарен тебе. Спасибо тебе, Балу. Ты спас мне жизнь. Молюсь за тебя каждый день. Пусть тебе будет суждено жить долго и счастливо, – говорит Старый. – Я счастлив, что смогу обнять маму на ее 90-летие. Поцеловать ее руки. Спасибо Аллаху – я вернулся».

За отвагу и мужество, проявленные в боевых действиях, Рустем Валеев награжден государственной наградой – медалью Александра Суворова.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.