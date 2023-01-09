Эдуард Вафин возглавил отделение Социального фонда в Татарстане

Управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин назначен руководителем отделения Социального фонда России в Татарстане. Данная федеральная структура с 1 января объединила Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования России. О назначении сообщил «Татар-информ» источник в Правительстве Татарстана.

«Эдуард Вафин был представлен в новой должности на совещании в Доме Правительства РТ», – сообщил источник.

Ранее Эдуард Вафин рассказал в интервью «Татар-информ», что с 1 января 2023 года за всеми видами полагающейся социальной поддержки люди будут обращаться в созданный из ПФР и ФСС Социальный фонд России (СФР). Слияние двух фондов – это, по большому счету, переход на единую цифровую платформу. В этой системе будут отражаться все особенности жизненной ситуации человека – пенсионные права или статус многодетной мамы, ветерана труда. Специалисты фонда автоматически получат информацию о том, кто на что претендует, и смогут направлять ее гражданам в рамках проактивного информирования.

Эдуард Вафин в 2001 году окончил экономический факультет Казанского государственного университета, после чего проходил обучение в Финансовой академии при Правительстве РФ, Академии государственного и муниципального управления при Президенте РТ. В 2015 году он окончил юридический факультет Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.

Профессиональную деятельность в Пенсионном фонде Эдуард Вафин начал в 2000 году с должности ведущего специалиста экономического отдела. Затем был главным специалистом экономического отдела, главным специалистом группы финансового обеспечения бюджетного отдела, руководителем группы финобеспечения Управлений ПФР, начальником бюджетного отдела, начальником бюджетного управления, первым заместителем управляющего. В марте 2016 года был назначен управляющим Отделением Пенсионного фонда России по Татарстану.