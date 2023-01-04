Эдуард Вафин: ПФР и ФСС в 2023 году переходят на единую цифровую платформу

В 2023 году в Татарстане начнет работу Социальный фонд, который объединит две организации – ФСС и ПФР. Что изменится для татарстанцев после его создания, как будут работать клиентские службы, а также об уплате страховых взносов, назначении больничных и пенсий в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

Эдуард Вафин: «Объединение фондов – это упрощение процедуры выплат, а не изменение правил их назначения»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В Татарстане будут работать 62 единых офиса Социального фонда России»

Что изменится в работе ПФР и ФСС Татарстана после их слияния в 2023 году?

С 1 января 2023 года за всеми видами полагающейся социальной поддержки люди будут обращаться в созданный из ПФР и ФСС Социальный фонд России (СФР). Слияние двух фондов – это, по большому счету, переход на единую цифровую платформу. В этой системе будут отражаться все особенности жизненной ситуации человека - пенсионные права или статус многодетной мамы, ветерана труда. Специалисты Фонда автоматически получат информацию о том, кто на что претендует, и смогут направлять ее гражданам в рамках проактивного информирования.

Сколько клиентских служб будет в регионе? Расскажите об их работе.

Все лучшие практики обслуживания, наработанные годами, сохранятся в единых клиентских службах, как и география их присутствия. Люди смогут обращаться по всем привычным адресам клиентских офисов ПФР и некоторых офисов ФСС. Всего единых офисов Социального фонда России по Республике Татарстан будет 62. Их адреса можно посмотреть на официальном сайте ПФР. Офисы оснащены всем необходимым для обслуживания, включая функциональные зоны ожидания, приема, информирования, а также цифровую зону с терминалом самообслуживания. Посетители могут воспользоваться им, пока ждут приема к специалисту, а иногда даже самостоятельно получить услугу, за которой обратились. Администратор зала при необходимости поможет в этом.

«Люди смогут обращаться по всем привычным адресам клиентских офисов ПФР и некоторых офисов ФСС» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для работодателей упростится процедура уплаты страховых взносов»

Что изменится для работодателей – предприятий и организаций в 2023 году?

От объединения фондов мы ожидаем снижения административной нагрузки на работодателей в связи с упрощением процедуры уплаты страховых взносов. Это в первую очередь введение единого тарифа. Если сейчас работодатели формируют отдельные расчеты и платежи по каждому виду социального страхования и предоставляют отчетность как в ПФР, так и в ФСС, то теперь работодателям достаточно будет сформировать один расчет и направить один платеж. А далее в установленной пропорции федеральное казначейство самостоятельно распределит платеж по разным видам страхования, чтобы работодатели не тратили на это усилий и времени. С той же целью экономии времени и упрощения документооборота работодателей вводится единая форма отчетности. Безусловно, это снизит риск бухгалтерских ошибок и, следовательно, штрафов. Кроме перечисленного появится одна общая дата представления информации о работниках, что сделает порядок отчетности проще. Также будет отменена ежемесячная отчетность в ПФР о застрахованных лицах (по форме СЗВ-М), вместо нее работодатели будут передавать в налоговые органы данные о заработке сотрудников.

Каков будет размер единого тарифа страховых взносов для работодателя?

Тариф страховых взносов для основной категории плательщиков, как и сейчас, составит 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы. Действующие льготные категории плательщиков будут объединены в несколько групп со следующими тарифами страховых взносов: 15% с выплат выше минимального размера оплаты труда – для малого и среднего бизнеса, резидентов Сколково.

Тариф в 7,6% будет действовать для ИТ-компаний, НКО, благотворительных фондов, организаций-мультипликаторов, резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития, а также организаций, уплачивающих взносы за деятельность студентов-очников высших учебных заведений в студенческих отрядах. Тариф в ноль процентов будет действовать для экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

В результате этих изменений существенную поддержку получат НКО и благотворительные фонды, для них тариф уплаты страховых взносов снизится с 20% до 7,6%. Таким образом, все действующие льготные режимы не только сохранятся, но и расширятся, а отдельные льготные категории получат дополнительные преимущества в результате оптимизации тарифов страховых взносов.

«Начал работу сайт Социального фонда России, который включает самую актуальную информацию для всех получателей его услуг» Фото: скриншот

«За счет более высокой базы станут больше некоторые выплаты, например больничные»

Какие новшества будут при начислении и выплатах больничных и других пособий?

Единый тариф для работодателей сыграет положительную роль и для граждан. Дело в том, что благодаря его введению будут выровнены взносооблагаемые базы обязательного социального и пенсионного страхования. Напомню, что у ПФР она была повыше, у ФСС – пониже. Это тоже даст рост выплат, поскольку за счет более высокой базы станут больше некоторые выплаты, например больничные. Право на них теперь также получат работающие по гражданско-правовому договору.

В пенсионном страховании так было и раньше, а социальному страхованию подлежали только те, кто работал по трудовому договору. К примеру, работающие по договорам гражданско-правового характера не могли получить выплату за декретный отпуск. Теперь будет единый круг застрахованных и единая сумма для начисления взносов.

Какие выплаты будет назначать новый Социальный фонд?

Социальный фонд России будет предоставлять все те услуги, которые предоставляют ПФР и ФСС. Плюс к этому Социальному фонду России будут переданы на администрирование новые меры социальной поддержки – это единое пособие на детей и беременных женщин.

«Сегодня назначение многих мер поддержки уже автоматизировано, и для их получения достаточно только заявления» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Гражданам доступно более 60 онлайн-сервисов на портале госуслуг»

Что изменится после объединения ФСС и ПФР для жителей региона, пользующихся их услугами?

Мы не раз подчеркивали, что объединение фондов – это упрощение процедуры выплат, а не изменение правил их назначения. Все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. Даты доставки пенсий и пособий сохранятся. Граждане продолжат получать пенсии и социальные выплаты, предусмотренные законодательством, в прежние сроки и обращаться по привычным адресам, но уже в единые офисы клиентского обслуживания Социального фонда России.

Сегодня назначение многих мер поддержки уже автоматизировано, и для их получения достаточно только заявления. В большинстве случаев его можно подать дистанционно через свой «электронный кабинет». Гражданам доступно более 60 онлайн-сервисов на портале госуслуг. Социальный фонд продолжит развивать систему проактивного назначения выплат и электронные сервисы. В перспективе татарстанцы смогут получать еще больше услуг полностью онлайн, а также меры поддержки без обращения в фонд.

Как будут выплачиваться пенсии после объединения фондов? Нужно ли людям приносить документы и заявления в Социальный фонд и выбирать способ доставки пенсии?

Все пенсии и социальные выплаты, предусмотренные законодательством, продолжат выплачиваться в установленный ранее срок и выбранным ранее способом доставки. Для продолжения выплат не нужно будет подавать никаких документов и заявлений.

Останется ли у татарстанцев возможность подавать заявления через личный кабинет на сайте ПФР? Как вообще в дальнейшем будут развиваться электронные сервисы?

Большинство услуг Пенсионного фонда уже сейчас можно получить через личный кабинет на портале госуслуг. Главное – это удобство для людей. Раньше, например, пенсионное право всегда работало по заявительному принципу. То есть надо было нести трудовую книжку, документы, справки и пр. А что сейчас? Мы собрали данные о пенсионных правах людей, в том числе о советском стаже. Это была непростая работа. Со стажем молодых людей редко случались проблемы, а вот советский стаж – это был чисто бумажный процесс: справки, архивные документы и прочее. Сегодня на лицевом счете большинства граждан, выходящих на пенсию, уже есть все необходимое для назначения выплат. Поэтому заявление в электронном виде – привычная реальность. В дальнейшем электронные сервисы будут только расширяться и предоставляться на сайте gosuslugi.ru.

«После рождения ребенка нам приходят данные из реестра ЗАГС, далее специалисты формируют сертификат и отправляют его маме на портал госуслуг» Фото: © «Татар-информ»

«За год в проактивном режиме в Татарстане выдано более 91% сертификатов на маткапитал»

Объединение стало возможным в том числе за счет автоматизации многих процессов. Каковы результаты этой работы и дальнейшие планы в развитии проактивных услуг? Что еще планируется внедрить в объединенном Социальном фонде?

С этого года мы автоматически оформляем пенсии по инвалидности, уже назначено более 8 тыс. таких выплат, в целом работа идет достаточно успешно. Также проактивно мы оформляем сертификаты на материнский капитал. После рождения ребенка нам приходят данные из реестра ЗАГС, далее специалисты формируют сертификат и отправляют его маме на портал госуслуг. Только в 2022 году в проактивном режиме в Татарстане выдано более 91% сертификатов.

По выплатам, которые пока работают заявительно, Пенсионный фонд также старается делать все самостоятельно. Например, по выплате на детей от 8 до 17 лет подается только заявление через портал госуслуг, дальше все процессы запускаются автоматически. Проводя комплексную оценку имущества семьи, в ПФР по запросам поступают сведения из Федеральной налоговой службы – о доходах родителей, из Росреестра – об имуществе, из МВД и МЧС – о наличии автомобиля или, например, лодки. Комплексная оценка проводится довольно эффективно, за счет этого 99% выплат мы назначаем в пределах десяти рабочих дней.

Кроме того, наличие базы персональных данных позволило в этом году проактивно информировать людей о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается. На данный момент уведомление уже получили более 133 тыс. татарстанцев: мужчин в возрасте от 45 лет и женщин от 40 лет. Информация приходит в личный кабинет»на портале госуслуг. По ней можно увидеть накопленные на данный момент пенсионные права, включая стаж и коэффициенты, и, самое главное, размер пенсии, рассчитанный по этим параметрам. Это помогает гражданам в том числе планировать дальнейший трудовой путь. Беззаявительный принцип работы и удобство для людей останутся основными направлениями развития нового фонда.

«Специалисты Фонда автоматически получат информацию о том, кто на что претендует, и смогут направлять ее гражданам в рамках проактивного информирования» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сокращения в обеих организациях не планируются»

Ожидается ли сокращение сотрудников ПФР и ФСС в регионе?

Объединение фондов происходит не простым сложением двух существующих структур, а путем оптимизации, что, конечно, предусматривает высвобождение ресурсов и экономию. В объединенном фонде будет централизованно осуществляться функционал в части обеспечения бюджетного и кадрового учета, правового сопровождения деятельности и государственных закупок. Однако, несмотря на изменения структуры, сокращения в обеих организациях не планируются. Работники Пенсионного фонда и Фонда социального страхования со дня создания фонда сохранят свои рабочие места без испытательного срока и аттестации. При этом за ними сохранятся государственные гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством.

Появится ли у Социального фонда свой сайт, в каких соцсетях будет представлена новоиспеченная организация? Планируется ли создание приложения для клиентов?

С 2023 года начнет работать сайт Социального фонда России, который будет включать самую актуальную информацию для всех получателей его услуг, на новую платформу в полном объеме будет перенесена вся информация с сайтов ПФР и ФСС. В настоящее время ведутся работы по объединению ресурсов на единые страницы СФР и готовится к официальной презентации логотип нового фонда, который пока держится в секрете.

Актуальные новости Социального фонда России мы будем оперативно размещать на наших обновленных страницах во всех официальных группах соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Телеграма. Наши подписчики уже привыкли получать квалифицированные консультации на страницах в соцсетях и через Единый контакт-центр по номеру 8 800 6 000 000. Эта практика будет продолжена. Новые страницы в соцсетях заработают после 31 января 2023 года с наименованием «Социальный фонд России по Республике Татарстан».

Что будет с музеем Пенсионного фонда Татарстана? Появится ли музей Социального фонда по Татарстану?

«Музей пенсионного обеспечения» – это наша гордость. Он был создан силами специалистов отделения всей республики для наглядного отображения основных моментов истории развития пенсионного обеспечения в России и в Татарстане в частности. В нем имеются уникальные экспонаты и старые фотографии, предоставленные специалистами и пенсионерами.

В 2020 году мы создали электронный музей с экспозициями: «Наши ветераны», «Профсоюз», «Молодежный совет», «Отделение ПФР по Республике Татарстан», «Управления ПФР по Республике Татарстан» – и другими. Это 32-летняя история нашего отделения, нам есть чем гордиться, что продолжать и совершенствовать. Правильно говорят, что «историю переписать нельзя, но ее можно продолжить». Уверен, что Социальный фонд задаст новый вектор в совершенствовании пенсионного и социального страхования в России.