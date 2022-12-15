Эдуард Вафин: Единое пособие объединит меры поддержки для семей и будущих матерей

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Новое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, которое появится в России с 1 января 2023 года, объединит в себе сразу несколько мер социальной поддержки. Об этом сообщил управляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«Эта мера поддержки объединит существующие виды выплат нуждающимся семьям и расширит их на новые категории получателей. Так выстраивается целостная система поддержки семей, которая начинается с момента беременности и длится до момента, когда ребенок достигает 17 лет», – сказал Вафин.

По его словам, единое пособие также стандартизирует и упрощает процедуру предоставления необходимого пакета документов. Такое решение позволит гражданам обращаться за поддержкой по одному заявлению.

Более подробно о новой социальной выплате можно прочитать в интервью на сайте «Татар-информ».