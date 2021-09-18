Эдуард Шарафиев: В Татарстане голосование проходит спокойно, нарушений не зафиксировано

Член партии ЛДПР и депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев

Фото: Рамиль Гали

В Татарстане голосование на выборах депутатов в Государственную Думу России проходит спокойно, каких-то серьезных замечаний нет. Об этом заявил член партии ЛДПР и депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Наша задача, чтобы выборы прошли спокойно, достойно и ни у кого не было сомнений в честности и легитимности этой избирательной кампании, — сказал политик. — Мы не видим серьезных нарушений, и это тоже дает нам уверенность, что вся избирательная кампания пройдет спокойно, не будет ненужного шума».

Он уточнил, что партия ЛДПР направила на избирательные участки в республике более 2 тыс. наблюдателей. «Не было нарушений и замечаний политического характера. Конечно, какие-то технические замечания, наверное, есть на каждом участке, но они отрабатываются. То есть это незначительные нарушения, которые исправляются», — отметил Шарафиев.

Парламентарий упомянул, что по итогам первого дня голосования явка в Татарстане составила более 32%. «Традиционно в республике явка высокая. А если мы берем трехдневное голосование, то вчера была пятница, многие люди уезжали в деревни, на дачи, к родственникам, поэтому решили проголосовать в первый день. Мы ожидаем, что и в последний день голосования явка будет высокой», — подчеркнул он.

По мнению депутата, высокая явка в Татарстане также показывает, что «жители доверяют выборам и власти и голосуют в первую очередь за то, чтобы республика продолжала развиваться, мирно сосуществовать». «Раз люди идут голосовать, значит, они уверены, что их голос будет услышан и засчитан», — добавил он.

Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно организованы довыборы в Государственный Совет Татарстана VI созыва.