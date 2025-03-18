Эдуард Шарафиев: «Батырлар. Герои Татарстана» – залог успешного будущего

Главная цель программы «Батырлар. Герои Татарстана» – подготовить кадры для руководства в разных сферах жизни, таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госсовета РТ, участник СВО Эдуард Шарафиев. Он напомнил, что программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова в соответствии с указанием Президента России Владимира Путина. Фактически татарстанская программа является региональным вариантом федеральной программы «Время Героев».

По словам Шарафиева, главная цель обеих программ – это подготовка новой элиты России из числа участников СВО.

«Когда началась спецоперация, она выявила не очень приятный для России факт – многие представители ее элиты отказались поддерживать свою страну и даже уехали за рубеж. Например, Анатолий Чубайс или бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, последний подверг критике СВО, уехал из России, но позже вернулся. Многие крупные бизнесмены, составляющие экономическую элиту, также не поддержали нашу страну, кто-то из них уехал. Я уж не говорю про творческую элиту, многие представители которой либо покинули Россию, либо остались, но держат кукиш в кармане и ждут возврата старых времен. Причем, позиция большинства этих людей предопределена тем, что их интересы в основном на Западе, там учатся их дети, у многих там дома и так далее», – продолжил он.

Эдуард Шарафиев отметил, что когда такая картина выявилась, стало очевидно, что стране нужна новая элита. Это прежде всего люди, которые связывают свою жизнь со своей страной, которые готовы работать во благо России, а не чужой страны, которые готовы ее защищать.

«Но, чтобы такая элита появилась, ее нужно воспитывать, это не быстрый процесс. Возникает вопрос, откуда взять таких людей. Естественно, из числа участников СВО, потому что эти люди на своем примере показали, что обладают теми качествами, которые необходимы национальной элите, а не компрадорской. Конечно, не все участники СВО готовы к такой миссии. Поэтому в рамках программы действует конкурсный отбор. Его победители пройдут обучение, после чего их начнут продвигать в различные сферы на ответственные и руководящие должности. Насколько я понимаю, это не обязательно связано только со сферой госуправления. Кто-то из участников программы может проявить свои лучшие качества в экономической сфере, кто-то в сфере культуры. Хотя основной прицел, как я понимаю, все-таки связан с государственным и муниципальным управлением», – добавил Эдуард Шарафиев.

В качестве примера он привел то, что одним из направлений последующей самореализации участников программы может стать депутатская деятельность – на уровне муниципалитетов, регионов и даже на федеральном уровне.

«Не знаю насколько верно, но где-то уже проходила информация, что на выборах в Госдуму 2026 года чуть ли не 100 депутатских мест из 450 – будет отдано участникам СВО. И понятно почему. Ведь эти люди, прошедшие войну и получившие дополнительную профессиональную подготовку, могут стать вполне достойными законодателями, принимающими законы в интересах нашей страны и наших сограждан. Да и в общении с избирателями им будет легче, потому что доверие к таким людям выше. Так что программа "Батырлар. Герои Татарстана", как и федеральная «Время Героев», имеет очень важное политическое значение. Ее реализация – это залог нашего успешного будущего», – подытожил он.

«Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане запустили проект «Батырлар. Герои Татарстана». Это аналог программы «Время героев», которая направлена на переобучение участников СВО. Получив новые знания и практику, военнослужащие смогут стать перспективными руководителями для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления и в иных сферах жизни в Татарстане.