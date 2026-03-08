news_header_top
Общество 8 марта 2026 10:00

Эдуард Шарафиев поздравил женщин РТ с Международным женским днем

Депутат Госсовета Татарстана и участник СВО Эдуард Шарафиев записал видеообращение по случаю Международного женского дня.

«Дорогие дамы, девушки, женщины! От лица всего личного состава добровольческой бригады "Святой Георгий" поздравляю вас с Международным женским днем! Счастья вам, побольше улыбок, мирного неба над головой!» – пожелал Шарафиев.

Эдуард Шарафиев отправился в Донбасс осенью 2022 года. В те месяцы он, как и многие другие волонтеры, привозил бойцам теплую одежду, продукты, лекарства, технику. Однако позже принял решение присоединиться к СВО уже как военнослужащий, подчеркнув, что хочет быть рядом с теми, кого поддерживал в тылу.

