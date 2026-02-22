news_header_top
Общество 22 февраля 2026 11:00

Эдуард Шарафиев обратился к татарстанцам по случаю Дня защитника Отечества

Депутат Госсовета Татарстана и участник СВО Эдуард Шарафиев записал видеообращение с передовой, поздравив жителей республики с Днем защитника Отечества.

«От лица всего личного состава добровольческой бригады "Святой Георгий" поздравляю всех жителей Республики Татарстан с праздником 23 февраля. Желаю всем защитникам мирного неба над головой и скорейшей победы», – сказал он в обращении.

Эдуард Шарафиев отправился в Донбасс осенью 2022 года. В те месяцы он, как и многие другие волонтеры, привозил бойцам теплую одежду, продукты, лекарства, технику. Однако позже принял решение присоединиться к СВО уже как военнослужащий, подчеркнув, что хочет быть рядом с теми, кого поддерживал в тылу.

