Единый центр по продвижению отечественных станков заработает со следующего года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Единый центр по продвижению отечественных станков и инструментов, который создается в Татарстане, заработает со следующего года. Подробности проекта «Татар-информу» раскрыл глава Промышленного кластера РТ Сергей Майоров.

«Курировать работу центра будет комитет „Станкостроение“ Промкластера Республики Татарстан, а оператором проекта определен станкостроительный завод из Набережных Челнов „Техногрупп“. В декабре стороны разработают положение о центре и дорожную карту», — сообщил Майоров.

Идею создать единый для России центр, который бы продвигал отечественное станкостроение, подал исполнительный директор Липецкого станкостроительного предприятия Дмитрий Пахомов. С ней он две недели назад обратился в Промкластер Татарстана, рассказал Сергей Майоров.

Накануне решение создать такой центр приняли руководители десятка станкостроительных компаний из Москвы, Татарстана, Челябинской и Липецкой областей, а также других регионов на форуме «ТЕМП». На встрече был составлен протокол, а в декабре должны быть разработаны положение о едином центре и дорожная карта.

«Нам надо конкурировать не друг с другом в Российской Федерации, а с импортом. Если Татарстан возьмет на себя такую определяющую роль в продвижении российских станков, думаю, это будет полезно. Плюс это будет дешевле. Есть как минимум десять мероприятий в РФ, где можно показать продукцию станкостроителей. Если делать коллективный стенд, то это всегда дешевле, чем стенд, который делает одна компания», — считает глава Промкластера РТ.

Единый центр по продвижению отечественных станков и инструментов будет запущен со следующего года, первоначальные расходы берет на себя завод «Техногрупп» как оператор проекта. Все участники проекта подпишут с «Техногрупп» дилерские соглашения.

«Мы начнем лучше понимать рынок за счет поступающей к нам аналитики: что производить, как, какая кооперация будет лучше развиваться внутри России. Это такой хороший проект федерального уровня», — подытожил Сергей Майоров.

Белорусские станкостроители тоже заинтересовались Единым центром, так что, вероятно, в будущем он будет продвигать и белорусское оборудование.

Подробнее о вызовах, которые стоят перед российскими станкостроителями, читайте в материале «Станки в действии и мощь Китая: какие проблемы в металлообработке обсудили в Казани?».