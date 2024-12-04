Станки в действии и мощь Китая: какие проблемы в металлообработке обсудили в Казани?

В этом году в павильоне МВЦ «Казань ЭКСПО» представлено втрое больше экспонатов - свыше 80 единиц

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Станки в действии на 10 тысячах «квадратов»

Самая зрелищная часть форума «ТЕМП», что расшифровывается как «Технологии металлообработки в промышленности», – это выставка оборудования. В этом году в павильоне МВЦ «Казань Экспо» представлено втрое больше экспонатов – свыше 80 единиц. Здесь есть станки, произведенные в России и на 90% состоящие из отечественных компонентов, есть и зарубежные, по большей части из Китая.

«Те 10 тысяч квадратных метров выставочной площади, которые сегодня заполнены выставкой форума «ТЕМП» на «Казань Экспо», могут быть большим началом. Есть несколько крупных форумов по металлообработке в Российской Федерации. Мы сегодня одна из таких площадок. То, что 24 субъекта на форум приехали, это означает, что они тоже заинтересованы в Татарстане. По разным вопросам: кто-то хочет кадры свои готовить у нас, кто-то на наши предприятия свои станки поставить, кто-то наоборот – приобрести, что производим мы», – сказала глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина после пленарного заседания форума «ТЕМП».

Талия Минуллина: «Те 10 тысяч квадратных метров выставочной площади, которые сегодня заполнены выставкой форума «ТЕМП» на «Казань Экспо», могут быть большим началом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Были и стенды от Татарстана, например, от Академии наук республики, а также объединенный стенд Агентства инвестиционного развития РТ (АИР РТ) и Промкластера республики.



Также отметим, что Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко этим утром уже обратился к участникам форума и выставки «ТЕМП» с видеоприветствием. Во второй половине дня он прибыл в «Казань Экспо» лично, чтобы обойти выставку.

По меньшей мере половина станков в России изношена

А накануне Талия Минуллина сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе», что, по разным оценкам, на производствах в России изношены от 50 до 60% станков. Сегодня на «пленарке» форума прозвучала цифра 70%. Почему так?

Олег Коробченко этим утром уже обратился к участникам форума и выставки «ТЕМП» с видеоприветствием Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведущий менеджер отдела продаж компании «Пегас», которую представлял на выставке Антон Софонов, считает, что дело в дороговизне отечественного оборудования.

«Бывая на разных предприятиях, вижу, что где-то станки совсем изношены, где-то более-менее поддерживают вид и закупают современное оборудование, исходя из возможностей. Станки дорогие, поэтому далеко не все могут сходу закупиться и заменить свой парк. Надо работать над серийностью, которая ведет к снижению цен, тогда поставщики смогут предлагать клиентам более приемлемые цены, а клиенты смогут быстрее обновить свой парк», – считает Софонов.

Получается замкнутый круг – пока цены большие, никто не может купить, а пока нет продаж, не получится серийности, для которой нужны деньги. Пока купить дорогие российские станки могут позволить себе только оборонные предприятия, считает менеджер компании Lasercut Андрей Стасюк. Его компания с 2009 года поставляет в Россию оборудование из Китая.

«Российских больших производителей можно по пальцам пересчитать. Например, есть “Юнимаш” в Петербурге. Но российские станки относительно наших, завезенных из Китая, очень дорогие. У нас условно можно купить за 10 млн рублей, а такой же российский будет стоить 50 млн рублей. Военные компании, оборонка, готовы платить, потому что у них в техзадании прописано “Российское производство”», – сказал Стасюк.

При этом спрос на станки действительно высок, в том числе за счет оборонных заказов. Но есть и другие, заверил менеджер Lasercut. Ежемесячно со складов компании отгружают до 100 различных станков, включая фрезерные и лазерные, что говорит о большом спросе, считает Стасюк.

От оборудования из Поднебесной никуда не деться – его много, цены не запредельные Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан активно изучает опыт Китая

Даже на выставке «ТЕМП» было немало компаний-дилеров, которые завозят китайские станки. Из разговоров с представителями компаний выходит, что от оборудования из Поднебесной никуда не деться – его много, цены не запредельные. Но Россия идет по пути импортозамещения, и Татарстан в том числе.

Например, на выставке презентовали станок компании «Пегас» с интегрированным роботом от казанской компании «Эйдос Роботикс».

«Начинали с того, что собирали станок из китайских комплектующих, чтобы понимать, с чем столкнемся. Когда набили руку, начали работать с российскими производителями, чьи компоненты подходили нам по параметрам», – рассказал менеджер компании.

Заявлено, что 90% комплектующих этого станка – российского производства, а за счет робота экономится пространство. Инновационный станок занимает всего 8-9 «квадратов», тогда как обычный – в районе 40. Управлять до 10 такими станками сможет всего один оператор, что решает проблему кадрового голода.

«Роботизация дает преимущество перед дефицитом кадров, для работы с таким оборудованием нужны высококвалифицированные специалисты. Роботизация – это как одно из решений. Производство идет в автоматическом режиме, а человек только контролирует», – сказал Софонов.

Правда, стоимость станка, представленного на выставке, составляет 16 млн рублей. Но перед компанией поставлена задача сделать станок за 1-1,5 млн рублей. Попроще, но для решения задач на некоторых производствах он подойдет.

«Рынок металлообработки в России довольно загружен, много оборонных заказов. Из-за этого сложно разместить мелкосерийные заказы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рынок металлообработки в России загружен

Есть случаи, когда на российском рынке нет комплектующих для оборудования, а купить их в Китае, оказывается не так просто. Об этом рассказал директор компании «Воплощение», которая производит пятиосевые 3D принтеры с наклонными столами Сергей Сарапулов. Аналогов им в России нет, производство налажено в Казани.

«Рынок металлообработки в России довольно загружен, много оборонных заказов. Из-за этого сложно разместить мелкосерийные заказы. Приходится заказывать в Китае и дороже платить, все это отражается на стоимости конечного изделия», - пояснил Сарапулов.

Сергей Майоров заявил, что только в этом году в Татарстане появилось семь новых компаний-станкостроителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но новые компании возникают. Глава Промкластера РТ Сергей Майоров заявил, что только в этом году в Татарстане появилось семь новых компаний-станкостроителей. К 2027 году в республике будет реализовано девять инвестпроектов, что позволит выйти на 2.5 тыс. станков через два года. Для сравнения - в этом году Татарстан планирует сделать около 500 станков.

Очевидно, что Татарстан, чей ВРП на 25% состоит из металлообработки, станкостроения и машиностроения, как заявила Талия Минуллина на пленарке «ТЕМПа», собирается посвятить этой отрасли немало сил. Отсюда и столько внимание форуму по металлообработке. Кстати, в следующем году он тоже будет. «ТЕМП» запланирован на 1-3 октября 2025 года.