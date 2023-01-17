«Единые игры Специальной Олимпиады» в Казани могут стать регулярными

С 21 по 27 января в Казани пройдут «Единые игры Специальной Олимпиады», которые соберут спортсменов с особенностями интеллектуального развития из России и Беларуси. Они могут стать регулярными и проводиться в столице РТ, но точно об этом можно будет рассуждать после окончания первого турнира. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер.

«Казань проводит очень много соревнований на высшем уровне. Если меня спрашивать, то я готова отдать право проведения столице Татарстана и в будущем, но давайте сначала проведем первые игры. Затем обсудим этот вопрос», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что не базе ПГуФКСИТ в Казани создана отличная школа по подготовке специалистов для работы со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что «Единые игры Специальной Олимпиады» в Казани соберут более 1,5 тыс. спортсменов.