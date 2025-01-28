В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани продают самодельную машину, похожую на «игрушечный спорткар» с двигателем мощностью 180 лошадиных сил. Причем по документам автомобиль оформлен, как переоборудование ваз 2105. Цена необычного транспорта – 7,5 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Как сообщил «Татар-информу» продавец, самодельный авто называется Locost 7. Сам он занимается такой «модернизацией» машин с 2009 года.

Locost 7 - это самодельный автомобиль, который был создан на основе идеи Lotus Seven (небольшой лёгкий двухместный спорткар с открытым верхом, производился фирмой Lotus). Он имеет каркасную конструкцию, обычно сваренную из квадратных трубок из мягкой стали размером 1 дюйм × 1 дюйм (25 × 25 мм). Передняя подвеска представляет собой двухрычажную подвеску со стойками винтовой пружины. Локост 7 используется для гоночных мероприятий, а также может быть использован как обычный транспорт на дорогах общего пользования. Он сочетает в себе высокую скорость и маневренность, что делает его очень популярным среди любителей быстрой езды.