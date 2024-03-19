Единственный в своем роде: в Казани в пятый раз проходит Международный органный фестиваль

Фестиваль как возможность испытать оркестр

Как и во всех проектах Александра Сладковского, при воплощении этого он преследовал одну глобальную цель — способствовать развитию оркестра.

Органный фестиваль дает возможность музыкантам коллектива выйти за рамки привычного репертуара: играть неполным составом или в необычных инструментальных комбинациях. А главное — научиться прилаживаться к органу: оттенять, а не заглушать его голос.

Самый молодой, но уверенный проект Госоркестра РТ нашел отклик среди слушателей. Надо сказать, что за 13 лет службы в оркестре Сладковский по-хорошему сумел воспитать публику. Будь то беспроигрышный Чайковский или пугающий Шнитке — зритель идет. А тут — орган, король инструментов! Аншлаг концертам фестиваля был обеспечен.

Так и случилось. Маэстро говорит: «Фестиваль успешно продолжает выполнять свою миссию, знакомя с яркими артистами в сфере органного и дирижерского исполнительства. А в программах все чаще появляются сочинения, впервые звучащие не только в Казани, но и в России. Моя стратегия — делать все, что может способствовать развитию оркестра. И Органный фестиваль, который был запущен весной 2020 года, фактически в момент наступления пандемии, доказал свою жизнеспособность».

Фестиваль как способ вывести органистов из тени

«Знакомить с яркими артистами в сфере органного искусства», — одна из ключевых фраз, характеризующих фестиваль. По крайней мере, так считает Елена Привалова, которая впервые посетила Казань в качестве приглашенного органиста в этом году.

Она уверена – у органа свой мистический характер, который заставляет публику идти на концерт. Ей неважно, кто играет. В отличие, к примеру, от фортепианного вечера: на такой просто так не пойдут — обязательно выяснят, кто солист.

«Долгое время мы (органисты, — прим. Т-и) находились в тени органа. Сегодня мы только взращиваем свою аудиторию. Она стала понимать, что при кажущейся “одинаковости” звучания инструмента звук кардинально зависит от исполнителя», — рассказывает Привалова.

По ее мнению, сегодня происходит «органный бум», как в свое время это было в Германии. Тут и там ставят новые органы: теперь органные концерты привилегия не только церквей и избранных концертных залов.

«От этого и уровень мастерства органистов как солистов резко подскочил. Теперь в музыкальных кругах имена органистов на слуху: Тимур Халиуллин (выступит в заключительный день фестиваля, — прим. Т-и), Даниэль Зарецкий, Алексей Шмитов… И подобные фестивали способствуют этому», — уверена она.

Фестиваль как способ найти новый репертуар

Только на первом концерте фестиваля прозвучало три премьеры: две российские (Концерт для органа и оркестра Г. Сборги и Концерт для органа и струнных Э. Фаджиани) и одна казанская (Четвертая симфония Л. Боккерини).

Новинки искали среди творчества итальянских композиторов. А потому на органные партии пригласили итальянца — органиста Эудженио Мария Фаджиани. Руководил процессом Федор Безносиков.

И если о Боккерини в музыкальных кругах наслышаны (при жизни был почти таким же популярным, как Гайдн или Моцарт), то имя Гаспаро Сборги практически забыто. Его наследие еще ждет своего часа: в рукописях хранятся концерты и сонаты для разных инструментов и даже голоса.

Но что особенно ценно, так это слышать сочинение автора в аутентичном исполнении. Фаджиани привез в Казань свой Концерт для органа и струнных. Настоящий эксклюзив, если учесть, что произведение впервые прозвучало в России.

А что до второго концерта? Казалось бы, вся программа посвящена Баху: что из его произведений татарстанцы еще не слышали? Ответ: Пассакалию до минор в трактовке Леопольда Стоковского.

Знаменитое произведение для органа нашло новое звучание в голосах оркестра. Если бы при Бахе существовал симфонический оркестр в том формате, который имеем сегодня, барочный композитор наверняка бы написал эту музыку для него. По крайней мере, так считает дирижер и органист Даниэль Шомодьи-Тот.

«Пассакалия настолько сложна, значима и многогранна, что один орган, хоть он и король инструментов, не может передать ее величия. Сам того не подозревая, Бах написал симфоническую поэму для органа. Стоковскому, как великолепному дирижеру и органисту в прошлом, оставалось только закончить начатое и воплотить обширную концепцию уже в 20-м веке», — уверен он.

Интересно, что в рамках одного концерта Даниэль Шомодьи-Тот исполнил оригинальную Пассакалию в качестве органиста, а после — версию Стоковского в качестве дирижера вместе с Госоркестром РТ.

«Я думаю, музыкальное наследие Баха неким образом выражает вечность. Потому аудитория одинаково хорошо воспринимала его 100, 50 лет назад и сегодня. Не нужно изобретать сложных механизмов: чтобы соприкоснуться с вечностью, достаточно слушать Баха», — сказал он.

Фестиваль как способ сделать Казань точкой притяжения «органного» сообщества

Большой симфонический орган «Флентроп», который стоит в ГБКЗ имени Сайдашева, где проходит все действие, нельзя назвать неприхотливым. «Со своим характером», — так говорят о нем органисты. Но так и хочется обуздать этот инструмент. К примеру, Елена Привалова лелеяла эту мечту много лет.

«Лет пятнадцать назад, когда я работала в Министерстве культуры России, мы проводили в Казани Всероссийский музыкальный конкурс. Тогда я не могла и подумать, что прикоснусь к этому инструменту. И счастлива, что теперь смогла воплотить мечту», — говорит она.

Органистка признается: потребовалось время, чтобы приспособиться к инструменту. «В этом органе все не так просто, как хотелось бы. Но инструмент замечательный — богатый красками. Мечтаю на нем исполнить сольную программу. Ведь в нынешней орган не раскрывается во всей красе, а только выступает “краской” оркестра», — сказала она.

Уверены, что вскоре органный репертуар расширится. Куратор проекта – органистка Евгения Кривицкая говорит: репертуар на поверхности вроде Концерта для органа с оркестром Генделя или Пуленка быстро закончится, так что приходится копать и отыскивать что-то эдакое. А существование такого проекта будет стимулировать на творческие поиски и самих композиторов.

Кривицкая признается, что к ней часто обращаются авторы с вопросами о программах фестиваля на будущие годы: «У некоторых “в столе” уже есть несколько прекрасных сочинений. Другие только задумываются попробовать свои силы в жанре органного концерта. Современные композиторы проявляют активный интерес к этой области».

К примеру, как это вышло с татарстанским композитором Эльмиром Низамовым и его сочинением «Великий шелковый путь» для органа с оркестром.

Секрет успеха в этом деле — хорошие знания специфики органа и оркестра. «Главное — находить средства, при помощи которых орган выходил бы на первый план или выступал фоном, в зависимости от задумки», — предупреждает Кривицкая.

Что до проекта этого года — он завершится 20 марта. В программе — музыкальные искания советских и российских композиторов: А. Глазунова, Н. Бирюкова, А. Танонова и В. Королевского-старшего. На сцену выйдет молодое поколение органистов и сама Евгения Кривицкая. За дирижерским пультом — Джереми Уолкер.

Фотографии предоставлены ГАСО РТ