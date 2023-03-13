«Великий шелковый путь»: Госоркестр РТ открыл первый Органный концерт в Татарстане

Фестиваль, уникальный в своем роде

Международный органный фестиваль – детище Государственного академического симфонического оркестра РТ и художественного руководителя, главного дирижера Александра Сладковского.

Сочетание органа и оркестра – само по себе явление уникальное. По словам куратора программы проекта – органистки Евгении Кривицкой, лауреата Премии Москвы, профессора, подобных фестивалей в мире нет.

«Органные фестивали существуют. Но, как правило, в их рамках проходит только один концерт, где оркестр коммуницирует с органом. И то исполняют репертуар, лежащий на поверхности. Это концерт для органа с оркестром либо Генделя, либо Пуленка. А поскольку мы проводим уже четвертый фестиваль, приходится копать глубже, отыскивать новые сочинения», – рассказала она.

Да и самих композиторов существование такого проекта стимулирует на творческие поиски. По признанию Кривицкой, к ней часто обращаются авторы с вопросами о программах фестиваля на будущие годы.

«У некоторых “в столе” уже есть несколько прекрасных сочинений. Другие только задумываются попробовать свои силы в жанре органного концерта. Современные композиторы проявляют активный интерес к этой области», – заметила Кривицкая.

Этот спрос куратор программы фестиваля объясняет подъемом органного искусства в России. На ее взгляд, российская органная школа находится на уровне европейской. «Это произошло благодаря культурному обмену. Наши органисты едут на стажировки, к нам приезжают великие мастера. Из-за отсутствия границ нет и различий», – уверена куратор программы проекта.

Безусловно, нам еще есть к чему стремиться. Далеко не в каждом крупном городе России концертные залы располагают приличным инструментом.

«У нас хорошо развито детское органное образование. Даже лучше, чем за рубежом. Но там больше органов на душу населения. Поэтому у начинающих европейских органистов больше шансов реализовать свой потенциал. У нас же дети по большей части занимаются на электронных инструментах», – рассказала Кривицкая.

«Великий шелковый путь» как киноистория

Современному композитору, лауреату премии Президента РФ для молодых деятелей искусств Эльмиру Низамову повезло в студенческие годы. Именно тогда он впервые соприкоснулся с «королем инструментов».

«У меня была мечта написать органный концерт. С другой стороны, образ Великого шелкового пути на протяжении многих лет бродил где-то в моем сознании. Была идея создать симфоническую картину или цикл. А взявшись за органный концерт, я понял, что эта история уместно и гармонично вписывается в концепцию органного концерта», – рассказал композитор.

Так на свет родился Концерт для органа с оркестром «Великий шелковый путь» Эльмира Низамова. Композитор создал его по заказу Госоркестра РТ. Идея сочинения пришлась по душе руководству Союза композиторов России, которое поддержало проект в рамках гранта «Ноты и квоты».

Написание четырехчастного произведения заняло больше полугода. По признанию композитора, соединить орган и оркестр не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.

При кажущемся величии инструмента его голос «тонет» в звуковой массе оркестра. Чтобы написать действительно достойное произведение, нужно хорошо понимать тембровую специфику. «Я не стремился выделить только орган. Оркестру здесь тоже есть что поиграть. Ведь последний не аккомпанирует, а играет полноправную солирующую партию произведения», – подчеркнул Низамов.

В очередной раз композитору удалось создать нечто уникальное. При повальном увлечении современных композиторов писать многослойные, порой сложные для восприятия сочинения Низамов ограничился естественными и понятными средствами. Но при кажущейся доступности перед слушателями открывается поистине величественная картина.

«Великий шелковый путь» не хочется обсуждать. Его хочется добавить в плейлист и наслаждаться работой мастера с развернутыми темами и тембрами. Оркестр и орган не просто вступают в диалог, но находятся в неразрывной связи друг с другом, то открывая перед зрителями картину шествия «Каравана», то затягивая слушателя в «Песчаную бурю». А после «Оазиса» третьей части передают пестроту «Восточного базара» финала.

Чтобы услышать все это, необязательно знать программу «Великого шелкового пути». Достаточно закрыть глаза, и музыка сама воссоздаст перед глазами каждую из картин. Низамов не просто открыл новый жанр в татарстанской академической музыке, но сумел при помощи одних только звуков создать «кинокартину» похлеще величественных кадров фильма «Дюна».

«Чтобы писать для органа с оркестром, нужно хорошо знать специфику того и другого. А главное, находить средства, при помощи которых орган выходил бы на первый план или выступал фоном, в зависимости от задумки. И мне кажется, у Эльмира Низамова это получилось», – поделилась Евгения Кривицкая.

Кстати, именно ей была доверена партия органа в тот вечер. За дирижерский пульт встал дирижер Московского театра мюзикла Джереми Уолкер.

Сам Эльмир Низамов признается: работа над «Великим шелковым путем» вдохновила его на новые идеи. Что это будет – пока неизвестно. Но в новых сочинениях совершенно точно появится орган.

Как и планировал сам художественный руководитель проекта, маэстро Александр Сладковский, фестиваль неизменно представляет новый для Казани репертуар и шедевры классики в оригинальных интерпретациях.

Вместе с «Великим шелковым путем» в этот вечер прозвучало еще две премьеры. Помимо знаменитой «Скифской сюиты» Сергея Прокофьева Госоркестр РТ впервые в России исполнил сюиту для большого оркестра Beni mora Густава Холста. А для Казани стали премьерными Шесть этюдов для органа и струнных Бориса Чайковского.

«”Великий шелковый путь” стал центральным событием концерта. Вокруг него нужно было выстроить программу так, чтобы она корреспондировала идею перекрестка культур», – пояснила куратор проекта.

Последующие концерты фестиваля также концептуальны.

Сакральный диалог и «Симфоническая фантазия»

Второй концерт посвящен сакральной тематике. Например, Алексей Шиитов, сочетающий в своем лице широко концертирующего органиста и самобытного композитора, представит свое произведение «Верую». Артист вместе с дирижером Антоном Шабуровым исполнит и драматическую фреску петербургского композитора Андрея Петрова – «Поэму памяти погибших в годы блокады Ленинграда».

В этот же вечер прозвучит Священная симфония (Symphony Sacra) французского композитора Шарля Марии Видора.

Финал фестиваля пройдет под знаком «Симфонической фантазии». Жан-Пьер Стайверс, органист из Нидерландов вместе с Госоркестром РТ под управлением Ивана Великанова сыграет Концерт Иоганна Себастьяна Баха и Симфонию Александра Гильмана. Тем самым будет прочерчен путь истории инструмента от барокко к романтизму.

Контрастом к лучезарным страницам органных партитур в этот вечер послужат Симфония № 78 Йозефа Гайдна и «Трагическая увертюра» Иоганнеса Брамса.

Фотографии предоставлены ГАСО РТ