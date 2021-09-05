В Зеленодольске начался ремонт единственного подземного перехода

Фото предоставлено пресс-службой Зеленодольского района РТ

На улице Столичная в Зеленодольске стартовал ремонт единственного подземного перехода, о благоустройстве которого неоднократно просили горожане. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.



По информации источника, перекрыт не весь переход, а только его часть, то есть ходить по нему можно. Строители будут работать так, чтобы не мешать пешеходам.



В ближайшем будущем будет заменена входная группа перехода, освещение, плитка. Также строители приведут в порядок ливневую канализацию. Заказчиком выступает Главтатдортранс. Ремонтные работы планируется завершить до 10 октября.



Во время еженедельных обходов мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев обратил внимание на неудовлетворительное состояние подземного перехода. Он дал поручение детально проработать вопрос и подготовить заявку для ремонта дорожного объекта.