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Единовременную выплату при подписании контракта с Минобороны РФ можно получить за 4 дня
В течение 3-4 дней после подписания контракта военнослужащему приходит единовременная выплата. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал начальник пункта отбора на контрактную службу в Казани Евгений Токмаков.
«Никакой бюрократической путаницы с зарплатами сейчас нет, все начисления сделали проще. После подписания контракта из пункта отбора убывает уже действующий военнослужащий. С момента подписания контракта у него начинает идти выслуга лет, начисляются выплаты. Все это упростили для того, чтобы человек мог сразу получить единоразовую выплату от Министерства обороны в размере 195 тысяч рублей. В течение 3-4 дней он получает эти деньги», – сказал он.
По его словам, сейчас каждый гражданин может заключить контракт на срок до одного года либо на год, два и три соответственно. Заключить контракт на срок меньше одного года могут только те граждане, которые до этого уже проходили военную службу.
«Чтобы получить единовременную выплату в 195 тысяч рублей, нужно заключить контракт на срок от 1 года», – дополнил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что контрактники и их семьи могут рассчитывать на различные льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей. Кроме того, им предоставляются услуги по трудоустройству, образованию, психологическая и юридическая помощь.
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