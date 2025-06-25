Единороссы в РТ рассчитывают получить 80% депутатских мандатов по итогам выборов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Единороссы в Татарстане рассчитывают получить более 6 тыс. депутатских мандатов по итогам муниципальных выборов. Об этом заявил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов на XL Конференции Казанского местного отделения партии «Единая Россия».

«Если говорить об избирательной кампании в республике, то 7,5 тыс. депутатских мест предполагается распределить по итогам голосования. Партия "Единая Россия" рассчитывает на абсолютное большинство – 80%. Это та цифра, на которую мы ориентируемся», – сказал парламентарий.

Камалтынов отметил, что единороссы ожидают получить поддержку в крупных городах и в первую очередь – в Казани.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики и муниципальных депутатов.