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Политика 25 июня 2025 20:26

Единороссы в РТ рассчитывают получить 80% депутатских мандатов по итогам выборов

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Единороссы в РТ рассчитывают получить 80% депутатских мандатов по итогам выборов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Единороссы в Татарстане рассчитывают получить более 6 тыс. депутатских мандатов по итогам муниципальных выборов. Об этом заявил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов на XL Конференции Казанского местного отделения партии «Единая Россия».

«Если говорить об избирательной кампании в республике, то 7,5 тыс. депутатских мест предполагается распределить по итогам голосования. Партия "Единая Россия" рассчитывает на абсолютное большинство – 80%. Это та цифра, на которую мы ориентируемся», – сказал парламентарий.

Камалтынов отметил, что единороссы ожидают получить поддержку в крупных городах и в первую очередь – в Казани.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики и муниципальных депутатов.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
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#выборы Раиса РТ #Выборы депутатов #Единая Россия
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