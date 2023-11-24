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Единороссы РТ отправили 80 тонн стройматериалов и продуктов для Лисичанска и Рубежного
Из нескольких районов Татарстана отправляются фуры со стройматериалами, продуктами и одеждой для жителей Лисичанска и Рубежного. Снаряжение гуманитарной колонны из четырех фур велось под эгидой «Единой России». В общей сложности подшефные города получат 80 тонн груза, сообщает региональное отделение партии.
Бавлинский район передает жителям городов 20 тонн шифера на восстановление инфраструктуры, Сармановский направляет машину с питьевой водой для нужд больниц Луганской народной республики. Из Муслюмовского района отправлены продукты, стройматериалы, в том числе доски и утеплитель, одежда. Продукты, уточнили в пресс-службе, закуплены на средства депутата Госдумы Руслана Гаджиева.
Также свой вклад внес Зеленодольский район — как сообщал «Татар-информ», отправку должен был провести скоропостижно скончавшийся депутат Госсовета РТ, генеральный директор тепличного комбината «Майский» Ильшат Ганиев. Поэтому эту отправку было решено посвятить его памяти. Район передает в зону спецоперации УАЗ «Буханка» и стройматериалы для восстановления объектов.
С начала специальной военной операции партия провела 18 организовала и отправила гуманитарных колонн. В общей в ЛНР направлено 123 грузовика и 1875 тонн помощи.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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