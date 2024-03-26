Единороссы предложат Минниханову возглавить партийный список на выборах в Госсовет РТ

Единороссы хотят предложить Раису Татарстана Рустаму Минниханов возглавить партийный список на выборах депутатов Госсовета РТ седьмого созыва. Об этом рассказал журналистам глава парламента, секретарь регионального отделения Фарид Мухаметшин на заседании президиума политсовета татарстанского отделения партии.

«Мы будем рады, если Раис Татарстана возглавит партийный список как член Высшего совета партии “Единая Россия”. Пока разговора на эту тему не было. Когда будем определяться с кандидатами, которые пойдут на выборы, этот вопрос обсудим», – заявил Председатель Госсовета.

Сегодня был дан старт предварительному голосованию по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатами в депутаты Государственного Совета РТ.

«Выдвижение участников предварительного голосования осуществляется по территориям, соответствующим одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу», – сказал Мухаметшин.

На заседании был сформирован организационный комитет по проведению предварительного голосования в составе 17 человек. Его председателем избрана секретарь парламента Лилия Маврина.

Кроме того, татарстанское отделение партии создало региональный избирательный штаб, руководителем которого стал заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов. По решению президиума избирательную кампанию по выборам депутатов Госсовета РТ возглавил Фарид Мухаметшин.

В районах республики будут созданы местные штабы по аналогии с региональным.

Выборы в Государственный Совет Татарстана седьмого созыва состоятся в сентябре 2024 года. По 50 депутатов будут избраны на пять лет по партийным спискам и в одномандатных округах.