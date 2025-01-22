Единороссы посетили объекты здравоохранения в районах Татарстана

Активисты партии «Единая Россия» продолжают контролировать ход работ объектов, строящихся или ремонтируемых в рамках народной программы. В Мамадыше партдесант посетил терапевтическое отделение Центральной районной больницы. Депутат Госдумы, представитель фракции «Единая Россия» Анатолий Иванов и секретарь местного отделения партии, глава Мамадышского района Вадим Никитин ознакомились с ходом ремонта в отделении.

«Ремонт терапевтического отделения Центральной больницы начинался еще при моем руководстве районом, мы его долгое время добивались, поэтому мне было важно оценить результат лично. Необходимо полностью оснастить отделение и не тянуть с открытием – люди ждут. В целом, я доволен. Видно, что и строители поработали на совесть, и руководитель ЦРБ держал процесс на контроле», - рассказал Иванов, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

В этом году планируется ремонт инфекционного отделения, хозблока. Также отремонтируют хирургическое отделение. Финансирование работ, закупки инвентаря, мебели поддержало руководство республики. Планируется обновить запасные выходы медучреждения.

Обновилось и терапевтическое отделение стационара Чистопольской центральной районной больницы. Перед самым началом 2025-го здесь завершили капремонт, преобразили два этажа корпуса общей площадью более 2 тыс. кв. м.

Строители заменили системы отопления, освещения, водоснабжения и вентиляции, установили новые окна, входные группы оснастили пандусами. Внутри здания обустроены душевые и санитарные комнаты, организован современный медицинский пункт, закуплена медицинская мебель.

Капремонт проводился поэтапно. Отделение терапии многопрофильное, здесь есть возможность проводить лечение самых разных заболеваний, сообщила пресс-служба Чистопольской ЦРБ. В отделение установили новое оборудование, которое должно улучшить качество медицинских услуг.

А в селе Болгар Нижнекамского района наконец заработал новый ФАП. Партийный десант на протяжении всего строительства и оснащения регулярно держал на контроле объект народной программы. Как рассказал депутат районной фракции единороссов, глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов, новый фельдшерско-акушерский пункт уже начал свою работу. Официальное торжественное открытие планируется весной. Новый фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на обслуживание 230 жителей села Болгар, а также двух деревень – Кзыл Яр и Верхний Ключ.

«Единая Россия» уделяет большое внимание развитию системы здравоохранения. По народной программе партии строят и ремонтируют больницы, поликлиники, ФАПы, амбулатории. В них поставляют современное оборудование. Объекты обновляются в рамках национальных проектов, республиканских и местных программ.

фото: пресс-служба «Единой России»