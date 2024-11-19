Единороссы поблагодарили бойцов, работавших на выставке трофейной техники в Казани

В столице Татарстана завершилась работа выставки трофейной военной техники «Сила V правде — гордость и Победа», которая действовала с 13 по 19 ноября. В последний день работы экспозиции была организована площадка Татарстанского регионального отделения «Единой России». Для гостей выставки провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Также все желающие могли увидеть, как создаются на 3D-принтере элементы боеприпасов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Герой России, депутат Государственного Совета РТ Расим Баксиков провел экскурсию по выставке для партийных активистов, секретарей первичных отделений и участников «Молодой гвардии Единой России».

На выставке собраны образцы военной техники из США, Турции, Великобритании, Японии и Украины, захваченные российскими военнослужащими преимущественно на Авдеевском и Донецком направлениях. В частности, это танк Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder и Bradley, бронеавтомобили Mastiff и Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения.

Расим Баксиков сравнил характеристики боевых машин и назвал самые важные их качества. Также он рассказал, каким образом уничтожаются машины противника.

«Население должно знать, что наш враг не так страшен, как казалось вначале. Бойцам уже известно об этом. Техника НАТО прекрасно горит, российские бойцы уничтожают ее только так, даже хваленые „Леопарды“! Все эти машины создали люди. Поэтому их можно сокрушить и разрушить», — заявил он.

До этого Герой России провел экскурсию по выставке для казанских школьников. Он рассказал им, с чем приходится сталкиваться бойцам на передовой. По его мнению, трофейное оружие необходимо подробно изучать, чтобы знать сильные и слабые места противника. Баксиков добавил также, что такие выставки — это свидетельство высокого профессионализма и доказательство подвигов российских солдат.

«Проведение выставки в Казани стало возможным благодаря инициативе „Единой России“. Также партия помогла с транспортировкой техники. Выставка — это призыв к действию. Необходимо всячески поддерживать ребят. Мы должны продолжать развиваться и создавать новую технику для наших бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции», — выразил уверенность Расим Баксиков.

В отдельной палатке разместили 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, также на территории экспозиции развернули пункт отбора на военную службу по контракту.

В завершении работы выставки на общем построении, военнослужащим, сопровождающим экспонаты, вручили подарки от регионального отделения «Единой России» — брендированные наборы чак-чака. Сладкие сувениры передал руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин.

«Мы с гуманитарными колоннами очень часто бываем в наших подшефных городах — Лисичанске и Рубежном. Полтора месяца назад по дороге в Лисичанск мы проезжали Волгоград, где работала такая же выставка. Я тогда с огромным удовлетворением отметил, что экспозиция пользуется огромной популярностью. Люди шли целыми семьями, классами, большими компаниям», — рассказал Марат Самигуллин.

По его словам, в Казани выставка вызвала не меньший интерес. «Посещаемость была просто огромной. Экспозицию за время ее проведения осмотрели более 115 тыс. человек со всей республики. Из других городов, районных центров люди приезжали специально, чтобы увидеть утилизированную военную технику», — подчеркнул он.

Самигуллин счел проведение подобных выставок значимым моментом для гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Наши дети должны видеть, что нет непобедимой техники, перед нашей армией нет неисполнимых задач. Когда мы благодарили бойцов — организаторов выставки, отметили, что чем больше натовской техники в таком плачевном состоянии, тем легче будет, конечно, нашим бойцам на фронте. И мы желаем, чтобы все наши бойцы вернулись к своим семьям живыми и здоровыми», — добавил Марат Самигуллин.

С ним согласился руководитель выставки — майор Джангар Даров. «Важно, чтобы молодежь видела, с кем наши российские военнослужащие сталкиваются на поле боя. Посетители знакомятся с орудием врага и понимают, с чем непосредственно воюют наши ребята, против какого оружия. Посещение выставки — выражение поддержки нашим бойцам, защищающим родную страну и ее интересы», — сказал он.