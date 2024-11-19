Выставка техники НАТО в Казани закроется 19 ноября: технику видели более 113 тыс. человек

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В минувший понедельник, 18 ноября, «натовскую» технику на выставке «Сила V правде – гордость и победа» посетили 12 тыс. 781 человек. Причем всего с момента ее открытия в Казани (13 ноября) экспонаты посмотрели 113 тыс. 678 гостей.

По данным пресс-службы столицы РТ, 13-го числа выставку посетили 12 тыс. 799 человек. А в воскресенье, 17-го числа, был зафиксирован рекорд по числу гостей на площадке - 31 тыс. 411 человек.

Напомним, танки и прочую технику можно увидеть на площадке у Центрального стадиона. В общей сложности там стоят 14 боевых машин, произведенных разными странами-членами альянса. Всю технику захватили во время проведения спецоперации на Донецком и Авдеевском направлениях.

Также рядом с машинами стоят стенды с QR-кодами. Посетители смогут их отсканировать и посмотреть видео с моментом поражения техники. Еще желающие смогут послушать рассказ военнослужащих об основных тактико-технических характеристиках представленной техники.

На отдельной площадке выставлено 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Посетителям разрешается подержать экспонаты и сделать с ними фотографии. Также на территории выставки организован пункт отбора на военную службу по контракту.

Отметим, что сегодня последний день работы выставки «Сила V правде – гордость и победа». Технику можно будет посмотреть до 16:00.