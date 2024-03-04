Единороссы оценили строительство медобъектов в Алексеевском и Нижнекамском районах РТ

В двух районах Татарстана – Алексеевском и Нижнекамском – члены партийного десанта «Единой России» оценили ход работ на социально значимых объектах. Так, в Алексеевском районе партийный десант под началом руководителя депутатской группы в совете Майнского сельского поселения, главы Майнского сельского поселения Якова Иванова проверил ход строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Чувашская Майна.

Возведение медицинского объекта проходит в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». В настоящее время возведен каркас здания, завершен монтаж кровли, рабочие приступили к внутренней отделке помещения.

«Я считаю, что такие современные медпункты нужны в каждом селе, ведь именно от функционирования фельдшерско-акушерского пункта зависит, смогут ли медицинские работники своевременно оказать качественную медицинскую помощь. Здесь будет располагаться процедурный кабинет, кабинет приема населения и санитарная комната. Пункт будет обслуживать 306 человек прикрепленного населения. Вход сделают доступным для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов на креслах-колясках», – рассказал Яков Иванов.

В 2023 году в Алексеевском районе в селе Большие Полянки по национальному проекту «Здравоохранение» возвели новый ФАП, напоминает пресс-служба регионального отделения «Единой России». Стоимость строительства составила 8,6 млн рублей. В трех селах – Базяково, Балахчино и Караваево – капитально отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты. На эти работы потрачено почти 3,5 млн рублей.

В этом году на возведение 28 модульных ФАПов в 27 районах Татарстана направят более 260 млн рублей. В перечень работ входит возведение конструкции, обустройство систем отопления, водоотведения, вентиляции, организация охранной системы, монтаж оборудования и другое. Модульный ФАП отличается от обычного медпункта скоростью сборки, состоит из блок-контейнеров. В нем пациенты могут получить первичную медицинскую помощь.

Газификации ожидает ФАП в селе Нижние Челны Краснокадкинского сельского поселения Нижнекамского района. Как решается эта проблема, выясняли на неделе депутаты поселения Багданур Ильдарханов и Дамир Бурганов. Они регулярно посещают новый фельдшерско-акушерский пункт. Пункт построен в рамках реализации народной программы «Единой России» и давно готов к приему населения. Еще в прошлом году здесь подвели водо- и электроснабжение, остается открытым только вопрос газификации.

«В новом ФАПе замечательные условия, приятно зайти, оборудование давно установлено, всё дело в длительном процессе оформления газификации. Недавно позвонили газовики, уточнили: не все документы еще готовы, – говорит глава поселения, секретарь первичного отделения партии Багданур Ильдарханов. – Мы все с нетерпением ожидаем открытия, народ у нас понимающий, а пока работа ведется в прежнем пункте».

ФАП будет обслуживать 158 человек. Объект возвели в рамках народной программы «Единой России». Ожидается, что новый ФАП улучшит качество медобслуживания местного населения. Здесь есть все необходимое: процедурный кабинет, комнаты для приема терапевтических больных, кабинет акушерского приема, приборы для измерения артериального и глазного давления, ЭКГ с электрокардиографом.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что партдесант «Единой России» проконтролировал ход строительства двух школ в Высокогорском районе Татарстана.