Партдесант проконтролировал ход строительства двух школ в Высокогорском районе Татарстана

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Партийный десант «Единой России» проконтролировал ход строительства двух школ и капитального ремонта ряда других социальных объектов в Высокогорском районе Татарстана. Активисты вместе с секретарем Высокогорского местного отделения партии, главой района Равилем Хисамутдиновым проинспектировали 13 объектов.

В районе начато строительство двух школ. Одна из них появится в селе Высокая Гора – школа рассчитана на 1224 ученика. В селе Чернышевка возведут школу на 192 места. Еще два детских дошкольных учреждения обновят в рамках капремонта. Это детсад «Ласточка» в селе Куркачи и «Умырзая» – в Альдермыше. Также в селе Высокая Гора появится офис врача общей практики.

На улице Стадионной разместится новая детская школа искусств. Стоимость строительства составит 244 млн рублей, сообщили в региональном отделении «Единой России». Общая площадь двухэтажного здания – более 1,5 тысячи кв. метров. По проекту на первом этаже предусмотрено размещение концертного зала на 84 места с эстрадой, артистической, кладовой для декораций, зала для занятий танцами и класса для хоровых занятий. Второй этаж займут помещения для дополнительных танцевальных и музыкальных занятий, включая класс для ансамблей и кабинет истории искусств. У школы есть несколько филиалов, один из них – в поселке Бирюлинского зверосовхоза – ожидает капитальный ремонт.

В этом году также капитально отремонтируют здания Центральной районной больницы, молодежного клуба, краеведческого музея. В поселке ж/д станция Высокая Гора обновят спортивный комплекс.

На каждой из строительных площадок Равиль Хисамутдинов, пообщавшись с руководителями и представителями, акцентировал внимание на вопросах качества строительных работ, надлежащего состояния стройплощадок и прилегающих территорий.

«Провели объезд объектов капитального ремонта и строительства. Дали оценку темпам выполнения работ, качеству капитального ремонта. По всем объектам динамика положительная, подрядные организации обязуются завершить работы в срок», – поделился секретарь Высокогорского местного отделения партии «Единая Россия», глава района Равиль Хисамутдинов.

Напомним, в народную программу «Единой России» входят строительство, ремонт социально значимых объектов. Депутаты разных уровней, активисты партии еженедельно в рамках партийного десанта знакомятся с ходом работ на объектах.