Единороссы Набережных Челнов направили фуру продуктов переселенцам с Донбасса

Грузовик с 19 тоннами гуманитарной помощи на сумму более 2 млн рублей отправили единороссы Набережных Челнов в Азовский район Ростовской области вынужденным переселенцам из Донбасса. Об этом сообщает информационный центр партии.

«В состав груза вошли коробки с индивидуальным набором продуктов, которые передадут жителям ЛДНР (Луганской и Донецкой народных республик — прим. Т-и). В составе коробок — мука, сахар, подсолнечное масло, печенье, конфеты, чай, макароны, крупы и мясные консервы», — отмечается в сообщении.

Ранее татарстанские активисты «Единой России» передали в распределительные центры Ростовской области и на территорию Донбасса десять фур с лекарствами, средствами первой необходимости, бытовой химией, канцелярией и продуктами питания. Всего из Татарстана было отправлено более 100 тонн груза гуманитарной помощи. Также на Донбасс в рамках акции «Книги — Донбассу» передали свыше 5 тыс. книг.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минтруд РТ объяснил, какую поддержку получают вынужденные переселенцы из Донбасса.