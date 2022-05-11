Минтруд РТ объяснил, какую поддержку получают вынужденные переселенцы из Донбасса

Вынужденные переселенцы из Донбасса на территории Татарстана получают временное жилье и соцподдержку. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«В соответствии с решением Президента РФ [Владимира Путина] тем, кто прибыл с территории Донбасса, выплачивается единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Для ее получения необходимо обратиться в отдел социальной защиты. Все, кто прибыл в начале апреля, централизованно размещены в пунктах временного размещения. Реестр по ним сформирован, люди начали получать выплату», — заявила она.

Кроме того, в ходе прямого эфира было отмечено, что активную работу с вынужденными переселенцами проводят и сотрудники Региональной общественной приемной политической партии «Единая Россия». Переселенцы размещены в пунктах, где есть все условия для занятий спортом. Они проходят медицинские обследования, им оказывается помощь в трудоустройстве, поделилась своим видением ситуации спикер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против России. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, основываясь только на сведениях из официальных российских источников.