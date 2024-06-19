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«Единомышленник»: Путин поблагодарил Вьетнам за взвешенную позицию по Украине
Подходы России и Вьетнама по актуальным вопросам международной повестки близки либо совпадают. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в статье для официального издания вьетнамского ЦК Компартии «Нянзан». Текст приводит пресс-служба Кремля.
По словам Путина, схожие взгляды, а также сотрудничество в международных организациях позволяет Москве видеть в Ханое единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах инклюзии и равноправия.
«Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, — подчеркнул глава российского государства. — Всё это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».
Напомним, что сегодня Президент России покинул КНДР, в которой находился с государственным визитом, и отправился во Вьетнам. Здесь он будет находиться 19 и 20 июня.
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