«Единомышленник»: Путин поблагодарил Вьетнам за взвешенную позицию по Украине

Подходы России и Вьетнама по актуальным вопросам международной повестки близки либо совпадают. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в статье для официального издания вьетнамского ЦК Компартии «Нянзан». Текст приводит пресс-служба Кремля.

По словам Путина, схожие взгляды, а также сотрудничество в международных организациях позволяет Москве видеть в Ханое единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах инклюзии и равноправия.

«Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, — подчеркнул глава российского государства. — Всё это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».

Напомним, что сегодня Президент России покинул КНДР, в которой находился с государственным визитом, и отправился во Вьетнам. Здесь он будет находиться 19 и 20 июня.