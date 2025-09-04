«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Ильсура Метшина на должность мэра Казани

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Президиум регионального политического совета Татарстанского отделения партии «Единая Россия» внес кандидатуру Ильсура Метшина на должность главы Казани. Решение было принято на заседании президиума, прошедшем в исполкоме реготделения партии под председательством Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Первым пунктом повестки стало рассмотрение предложения по кандидатуре главы муниципального образования Казани. Мухаметшин напомнил, что в марте 2025 года в Татарстане вступили в силу поправки к республиканскому закону о местном самоуправлении, подписанные 28 февраля. Эти изменения стали частью муниципальной реформы и позволили сохранить двухуровневую модель местного самоуправления.

Он подчеркнул, что такая позиция активно поддерживалась Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, депутатами парламента республики и коллегами из ряда других регионов, и отметил, что аргументы Татарстана были услышаны.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Согласно новым нормам, глава муниципального образования Казани избирается представительным органом города из числа кандидатов, представленных Раисом Татарстана.

28 августа указом Раиса РТ была создана комиссия по предварительному рассмотрению предложений о кандидатурах на должность главы Казани. Также был объявлен сбор предложений от уполномоченных субъектов в период с 2 по 10 сентября.

Этим же указом утвержден порядок рассмотрения и представления кандидатов. Правом внесения предложений обладают политические партии, Совет муниципальных образований РТ, Общественная палата республики и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Кандидатом может стать гражданин, не имеющий ограничений пассивного избирательного права.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Мухаметшин сообщил, что в связи с этим сегодня было предложено рассмотреть кандидатуру Ильсура Метшина. Он уточнил, что в соответствии с положением о порядке внесения предложений партии «Единая Россия», утвержденным решением ПГС 30 июня, принятое решение должно быть направлено в Президиум Генерального совета партии для согласования.

Вторым пунктом заседания стало определение даты второго этапа XXXVIII конференции Татарстанского отделения «Единой России». Руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин предложил провести его 19 сентября в Казани, в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

В повестку конференции планируется включить вопросы об итогах избирательной кампании по выборам Раиса Татарстана, о ротации состава регионального политсовета и президиума. Полномочия делегатов, избранных на первом этапе, сохраняются.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Кроме того, президиум назначил наблюдателей во все участковые избирательные комиссии. В ходе заседания также поблагодарили участников гуманитарной миссии, помогавших в доставке грузов в Лисичанск, Рубежное и приграничные территории под эгидой партии.

Самигуллин напомнил, что Татарстан одним из первых начал оказывать помощь беженцам и жителям новых территорий. Первая колонна с продуктами и водой выехала 1 марта 2022 года. Позднее республика взяла шефство над Лисичанском и Рубежным.

По его словам, в первые поездки города были почти пустыми, слышались лишь звуки техники. Для организации доставок партия искала грузовые автомобили и водителей, и ее поддержали две транспортные компании, которые продолжают сотрудничать с реготделением.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

На заседание пригласили добровольцев, которые многократно отправлялись с гуманитарными грузами. Так, водитель Алексей Семенов более 25 раз выезжал в ЛНР и нередко возглавлял колонну, проходя сложные участки самостоятельно. Исполнительный секретарь Лениногорского местного отделения партии Игорь Храмов на личной «Газели» многократно пересекал линию фронта, доставляя помощь.

Фарид Мухаметшин отметил, что Татарстанское отделение «Единой России» отправило уже около 4 тысяч тонн гуманитарных грузов и этот объем превышает показатели многих других регионов. Он подчеркнул, что в этой работе участвуют не только партийные активисты, но и простые жители республики, готовые делиться необходимым.

На заседании вручили благодарственные письма от имени секретаря регионального отделения партии представителям транспортных компаний, предпринимателям и профсоюзам.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

В частности, награды получили директор ООО «КУРС» Анна Лесянькина, водители Алексей Семенов и Ильнар Хуснутдинов, исполнительный директор ООО «РИАЛ-АРТ» Ринат Камалов (в лице Лилии Лободы), предприниматели Сергей Ермолаев и Дмитрий Пылаев, а также исполнительный секретарь Лениногорского отделения «Единой России» Игорь Храмов. Благодарственное письмо вручили и председателю Федерации профсоюзов Татарстана Елене Кузьмичевой – профсоюзы направили гуманитарную помощь на сумму 270 миллионов рублей.

Благодарности получили и участники федерального проекта «Историческая память» за вклад в сохранение объектов культурного наследия – Ильмира Яфизова и Михаил Федотов. Отмечена также работа председателя совета сторонников Альметьевского отделения партии Анжелы Шариповой.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Партийные билеты вручили новым членам партии – Марине Вавиловой, Татьяне Веселовой, Диляре Гатиной, Лилии Мавлявеевой, Ренату Нуруллину, Екатерине Слесаревой и Римме Сибгатуллиной.

Подводя итоги заседания, Фарид Мухаметшин акцентировал внимание на задачах партии в последние недели избирательной кампании. Он отметил, что предстоит избрание Раиса Татарстана и 7,5 тысячи депутатов муниципальных образований.

По его словам, в советы должны прийти порядочные и активные люди, а фракции «Единой России» должны быть такими же сильными, как в парламенте республики, чтобы обеспечивать развитие как муниципалитетов, так и всей республики.