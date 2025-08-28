news_header_top
Общество 28 августа 2025 18:35

Минниханов утвердил комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня подписал указ о создании комиссии по предварительному рассмотрению предложений о кандидатурах на должность мэра Казани.

Согласно указу, утверждены положение о работе комиссии и ее состав. Комиссия будет заниматься рассмотрением предложений по кандидатам, претендующим на пост главы Казани.

Состав комиссии:

  • Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан, председатель Комиссии Асгат Сафаров;
  • первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, заместитель председателя Комиссии Рустам Нигматуллин;
  • первый заместитель Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан начальник Управления Раиса Республики Татарстан по работе с территориями, секретарь Комиссии Ильнур Гарипов;
  • начальник Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов;
  • руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан Александр Белов;
  • главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов (по согласованию);
  • Секретарь Государственного Совета Республики Татарстан Лилия Маврина (по согласованию).

Указ вступает в силу с момента его подписания.

