«Единая Россия» в РТ запустит 22 федеральных и три региональных партпроекта

В этом году в Татарстане будут запущены 22 федеральных и три региональных партийных проекта «Единой России». Об этом сообщила заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Госсовета РТ Ольга Воронова.

«В январе «Единая Россия» оптимизировала партийные проекты. Каждый из них получил паспорт, утверждены показатели эффективности. Во многих проектах изменились объекты работы, цели и задачи. Некоторые проекты объединились с мобилизационными», – рассказала она на заседании президиума регионального политсовета татарстанского отделения партии.

Например, федеральные проекты «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД» стали общим партпроектом «Школа ЖКХ». «В нем сохранили лучшие практики, которые использовали в предыдущие годы. В дальнейшем в рамках проекта будут реализованы меры по обеспечению доступных комфортных и безопасных условий проживания и повышения правовой грамотности в сфере ЖКХ», – уточнила Воронова.

По ее словам, по некоторым проектам расширится деятельность. Так, например, проект «Zа самбо» теперь называется «Выбор сильных» и включает такие виды спорта, как самбо, дзюдо и спортивную борьбу.

Оптимизированы также региональные проекты, в этом году их будет три. Проект «Спорт без границ» потерял свою актуальность, поскольку его задачи определены в двух федеральных проектах – «Единая страна – доступная среда» и «Детский спорт».

«Президентом России Владимиром Путиным перед единороссами поставлены задачи по выполнению национальных целей, направленных на развитие страны, повышение благополучия жителей, поддержку семьи и участников СВО, помощь присоединенным территориям», – заявила Воронова.

Замсекретаря регионального отделения «Единой России» Камиль Садриев добавил, что за прошлый год в региональной общественной приемной партии и местных приемных рассмотрено более 8,6 тыс. обращений граждан. Это больше на 29,5% по сравнению с 2023 годом.

«Более 75% обратившихся граждан получили практическую и консультативную помощь. Лидирующие позиции в обращениях занимают вопросы социального обеспечения населения – 33,6%; культура, информация, спорт, туризм – 21,8%; государство, общество, политика – 13,7%», – отметил Садриев.

Председатель Госсовета РТ, секретарь реготделения «Единой России» Фарид Мухаметшин подчеркнул, что встречи с населением, прием граждан – «обязательный инструмент работы партии».

«Приглашать на встречи нужно и руководителей крупных предприятий. Мы не дорабатываем в части того, как доносим до населения решения Правительства РТ, Раиса РТ, информацию о наших законах, мерах поддержки участников СВО и их семей. Есть вопросы, которые невозможно решить. Это связано с привлечением из бюджета больших средств. Но есть вопросы, которые не требуют этого, а только внимания главы и администрации района. Никого, не выслушав, не отпускать. Взять на контроль каждый поставленный вопрос», – подытожил он.