Фарид Мухаметшин: «Для нас всегда важны вопросы, которые беспокоят население»

Приоритетные задачи, поставленные Раисом РТ Рустамом Миннихановым по программам и проектам, должны быть решены в каждом районе Татарстана. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ, секретарь реготделения «Единой России» Фарид Мухаметшин на заседании президиума регионального политсовета Татарстанского отделения партии.

«Региональное отделение партии поддержало национальные проекты, инициативы Раиса РТ. К проектам по благоустройству дворов, жилья, коммунальной инфраструктуры мы уже приступили. Для нас всегда важны вопросы, которые беспокоят население. Через обращения граждан мы узнаем проблемы, слабые места в районах, отдельных городах. И начинаем работать с партийным активом, депутатами, исполнительной властью. Уверен, что наша сплоченность, совместная созидательная работа принесет плоды», — сказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что в прошлом году единороссы продолжили прием граждан по различным вопросам. Более того, татарстанцы вносили свои предложения по решению проблем. «Мы всё это обобщим и постараемся найти финансовые возможности, чтобы решить наболевшие вопросы, с которыми обращаются граждане», — подчеркнул он.

Председатель Госсовета напомнил, что в этом году в Татарстане пройдут выборы Раиса республики и 7,5 тыс. муниципальных депутатов. «Хочется, чтобы взаимопонимание, согласие, заинтересованность были на уровне местных советов, чтобы деловые ответственные люди пришли к власти, чтобы согласованно и инициативно работать в этих непростых условиях», — отметил он.

Секретарь реготделения партии также упомянул о всероссийской выставке «Отец героя», старт которой был дан в октябре прошлого года в Госдуме. На выставке представлены портреты отцов Татарстана, чьи сыновья сражались на СВО. В руках они держат снимки своих сыновей, их награды, дипломы и личные вещи.

По мнению Мухаметшина, в год празднования 80-летия Великой Победы важно провести эту выставку во всех районах республики.

Об итогах исполнения федеральных и региональных партийных проектов в прошлом году рассказала заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», депутат Госсовета РТ Ольга Воронова.

В прошлом году татарстанским региональным отделением реализовывалось 24 федеральных, четыре региональных и более 200 местных партийных проектов. За год проведено около 1,5 тыс. мероприятий разного уровня, сообщила она.

«В прошедший Год семьи одним из знаковых был проект „Крепкая семья“. Он направлен прежде всего на формирование общественного мнения о приоритете семьи, семейных ценностей и воспитания», — заметила Воронова.

Она добавила, что благодаря федеральному проекту «Новая школа» в республике за последние два года отремонтированы 104 образовательные организации. С этого года программа включает капремонт детских садов и объектов среднего профессионального образования.

«В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы особую роль играет федеральный проект „Историческая память“. Он активно реализовывался в прошлом году. Была оказана поддержка ветеранам, труженикам тыла, участникам СВО и их семьям. Проведено благоустройство более 2,5 тыс. мемориалов и памятников, конкурс школьных музеев, выставки. В этом году проекту будет уделено особое внимание», — заявила депутат.

Воронова попросила активнее вовлекать в реализацию партийных проектов актив и сторонников партии, общественные организации, а также жителей районов.

«Системная работа по реализации проектов в республике налажена, ее нужно активизировать», — подытожил Мухаметшин.