«Единая Россия» планирует ужесточить оборот гражданского оружия после трагедии в Казани

Партия «Единая Россия» планирует ужесточить оборот огнестрельного гражданского оружия в стране после трагедии в Казани. Об этом сообщила заместитель Председателя Госсовета Татарстана и заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

«Случившееся в школе №175 сегодня — огромная трагедия. Мы все скорбим вместе с родителями погибших и пострадавших детей. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв», — сказала Ларионова.

«Мне как женщине, матери страшно от мысли о том, что люди с оружием могут свободно ходить по улицам, находиться в общественных местах. Уверена, что партия „Единая Россия“ должна выступить с законодательной инициативой вплоть до полного запрета на огнестрельное оружие», — добавила она.

О необходимости ужесточить законодательство в сфере оборота оружия и пересмотреть подходы к организации системы безопасности в школах ранее заявил и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Госкомитете по биоресурсам РТ, сегодня оформление некоторых документов, необходимых для получения оружия, упрощено до предела. Например, для получения охотничьего билета нужно только желание и письменное заявление.

«Для получения билета достаточно подать заявление через портал госуслуг РФ в электронном виде. Либо заявитель может лично приехать к нам с заявлением. Согласно регламенту, заявитель должен быть ознакомлен с Охотничьим минимумом, но экзамен не проводится», — пояснил начальник отдела административной и судебной практики Госкомитете по биоресурсам РТ Ринат Шакиров. Он уточнил, что таковы требования федерального законодательства.

Мнение о том, что в России нужно ужесточить правила оборота гражданского оружия, поддержал и председатель «Татохотрыболовобщества» Ильхам Садыков.

«Раньше, чтобы получить охотничий билет, человек должен был целый год ходить в кандидатах, потом сдать экзамен на знание Охотничьего минимума. И даже в этом случае для получения документа требовалось согласие двух действующих охотников, которые выступали поручителями. А сегодня государственные охотничьи билеты выдают практически бесконтрольно всем желающим и на неопределенный срок. На мой взгляд, такого быть не должно», — уверен Садыков.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая. Погибли семь школьников, еще 18 детей получили огнестрельные ранения и травмы разной степени тяжести. Также погибли двое сотрудников школы, еще трое педагогов находятся в больницах Казани.