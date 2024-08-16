«Единая Россия» доставила в Курскую область более 800 тонн гумпомощи

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

После начала боевых действий в Курской области «Единая Россия» доставила в регион уже более 800 тонн помощи, в гуманитарной миссии задействованы свыше 60 региональных отделений партии. Об этом заявил врио генерального секретаря «Единой России» Владимир Якушев в ходе поездки в область, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Гуманитарный груз включает в себя бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы — всё необходимое для работы пунктов временного размещения (ПВР), поддержки местных жителей, восстановления зданий.

Владимир Якушев вместе с врио главы Курской области Алексеем Смирновым ознакомился с работой распределительного центра гуманитарной помощи. Он также обсудил с ним потребности эвакуированных.

Работу распределительного центра координируют руководитель регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов и председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Председатель „Единой России“ Дмитрий Медведев (заместитель председателя Совета безопасности РФ — прим. Т-и) накануне (на совещании по ситуации в Курской области 13 августа — прим. Т-и) подчеркнул, что все решения по поддержке жителей региона партия будет принимать оперативно, мы уже это делаем. Вся инфраструктура и ресурс у нас есть», — сказал Якушев.

В два самых крупных пункта временного размещения политик вместе с волонтерами партии и МГЕР доставил холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей.

«В большинстве ПВРов созданы все условия, чтобы людям было комфортно. Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтеров. Сейчас в Курске около 70 активистов „Молодой гвардии“, „Волонтерской роты“. Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны — от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днем увеличивается», — заверил он.

Жители Курской области также могут получить гуманитарную помощь в штабе общественной поддержки «Единой России». «Сюда обращаются те, кто переехал из приграничных населенных пунктов к родным и близким. Волонтеры выдают продуктовые наборы, уточняют, какие еще есть потребности», — пояснил Якушев.

Получают помощь и курские медики. Так, им привезли средства РЭБ для установки на автомобили скорой помощи. Сам врио секретаря Генсовета доставил в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты и воду.

Кроме того, «Единая Россия» передает адресную помощь в Рыльск, а молодогвардейцы помогают вывозить людей из обстреливаемого города.

«Один из основных вопросов сейчас — организации логистики волонтёров. Два автомобиля партия для работы нашего распределительного центра уже предоставила. Поступят еще десять машин для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей», — пообещал политик, добавив, что партия продолжит оказывать поддержку жителям Курской области до тех пор, пока она требуется. «Это наша отдельная задача. И внимание на ней акцентировал председатель партии. Все наши региональные отделения с Курской областью», — заключил он.

«Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи. Гумконвои на следующий же день после атаки Вооруженных сил Украины отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни — Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, Донецкая народная республика и другие субъекты Федерации.

Татарстан в числе первых поддержал жителей Курской области, направив мыло, шампуни, стиральные порошки, жидкости для мытья посуды, сухие чистящие средства и антисептики, рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

«По инициативе депутата Госдумы, учредителя благотворительного фонда „Нэфис“ Ирека Богуславского и руководителя Центрального исполнительного комитета партии Александра Сидякина фонд „Нэфис“ направил в Курскую область гуманитарную помощь весом более 42 тонн – колонну из трех фур», — отметил он

«Еще более тонны помощи собрали наши молодогвардейцы совместно с активом партии. Продукты, детское питание, необходимые вещи отправились в Курскую область из Казани в общей колонне с гуманитарным грузом, сформированной республиканским движением „Ярдәм янәшә! Помощь рядом!“», — уточнил Самигуллин.

По его словам, работа гуманитарного центра «Молодой гвардии Единой России» не останавливается: люди несут продукты, одежду и предметы гигиены. «Планируем продолжать сбор помощи, пока в этом есть необходимость», — резюмировал он.