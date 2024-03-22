«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию

Старт процедуре предварительного голосования «Единой России» (ПГ), которое пройдет с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы, дал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета.

«На протяжении 15 лет “Единая Россия” является единственной политической силой в стране, которая таким открытым, публичным способом отбирает своих кандидатов. В сентябре 2024 года в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов», – сказал Турчак.

Он также перечислил, где пройдут избирательные кампании – это одни довыборы депутата Госдумы в Хакассии, 19 выборов высших должностных лиц. 13 кампаний по выборам депутатов заксобраний, три кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания, где будут избираться депутаты столиц наших регионов. И массовая кампания по выборам в органы местного самоуправления. В 10 регионах будет замещаться более 24 тысяч мандатов, уточнил Турчак.

Старт приема заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России» начнется 25 марта для кандидатов на довыборы в Госдуму в Хакассии, с 26 марта – по уровням заксобраний, гордум и органов МСУ. С 15 апреля по 24 мая пройдет регистрация избирателей.

Андрей Турчак подчеркнул, особое внимание по поручению Президента РФ Владимира Путина при проведении предварительного голосования в этом году уделят участникам СВО. С несколькими будущими кандидатами процедуры из их числа, в том числе действующими военнослужащими, он встретился накануне Президиума Генсовета.

«В Послании Президент совершенно справедливо сказал об участниках СВО, как о новой элите – людях, которые должны занимать ведущие позиции во власти, бизнесе, госкомпаниях. “Единая Россия” еще в прошлом году начала активно вовлекать их в политику. Многие из тех, кто вернулся с фронта, по итогам единого дня голосования в прошлом году стали депутатами различного уровня», – напомнил Андрей Турчак.

Региональные отделения партии окажут кандидатам-участникам СВО максимальную поддержку при подготовке к ПГ и затем – в избирательной кампании.

«В этом году каждому такому кандидату по результатам предварительного голосования будет автоматически присваиваться 25% к полученным голосам избирателей», – рассказал секретарь Генсовета.

Ряд нововведений коснется и других участников процедуры. В частности, кандидаты предварительного голосования на должности глав регионов должны встретиться с 75% секретарей партийных «первичек»; кандидаты ПГ в заксобрание и гордумы могут участвовать в процедуре или по одномандатному округу, или идти по списку. Главная новелла предварительного голосования – все его победители обязаны стать сторонниками или членами «Единой России».

Само голосование будет проходить с 20 по 26 мая. Итоги ПГ подведут до 29 мая. Списки кандидатов «Единой России» на выборы-2024 будут сформированы строго с учетом полученных результатов.

В Татарстане прием документов для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты Госсовета пройдет с 27 марта по 25 апреля. Эта процедура обязательна для всех, кто планирует идти на выборы в парламент республики от «Единой России».

Как пояснил руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин, кандидаты для участия в ПГ могут выдвигаться по одномандатному избирательному округу или по единому избирательному округу. Кандидат не может выдвигаться по нескольким одномандатным округам.

«В течение пяти дней со дня подачи документов оргкомитет принимает решение о регистрации участника ПГ либо об отказе в регистрации. Кандидатам предстоит до 10 мая разместить не менее двух роликов на заданную оргкомитетом тематику в своем кабинете на сайте pg.er.ru, а также проводить агитацию», – рассказал Самигуллин.

«Выборы кандидатов состоятся путем рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. Заявить о своем желании проголосовать можно будет с 15 апреля до 24 мая, оставив свои данные на сайте pg.er.ru. Голосовать можно как за одного, так и за нескольких кандидатов, включенных в электронный бюллетень», – уточнил руководитель регионального исполкома «Единой России».

Выборы в Государственный Совет Республики Татарстан седьмого созыва состоятся 8 сентября 2024 года, напоминают в пресс-службе регионального отделения партии.

Всю информацию о проведении ПГ можно узнать по телефону в будние дни +7(987)217-01-17, а с 26 марта – на сайте реготделения партии tatarstan.er.ru.